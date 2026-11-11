Мир уже близько, але є нюанс: Мединський зробив заяву після переговорів в Абу-Дабі

Володимир Мединський / © Associated Press

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Голова російської делегації на переговорах в Абу-Дабі, помічник російського диктатора Володимир Мединський заявив, що Росія та Україна нібито наблизилися до досягнення миру.

Заяву Мединського передають російські пропагандистські ЗМІ.

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На запитання про те, чи вдалося сторонам наблизитись до досягнення миру, Мединський відповів: «Мені здається, що так. Але зараз дуже багато залежить від усіх учасників процесу».

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«Багато залежить від України, від позиції Сполучених Штатів», — додав він.

Водночас, помічник диктатора Путіна зухвало заявив, що «у будь-якому випадку всі ті завдання, які ставила РФ, будуть досягнуті».

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, завершився другий день мирних переговорів про припинення війни в Україні за участю України, Росії та США.

Учасник переговорів від України, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що нинішній раунд переговорів був одним із найскладніших від початку процесу 2022-го.

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