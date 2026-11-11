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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Мир уже близько, але є нюанс: Мединський зробив заяву після переговорів в Абу-Дабі

Голова російської делегації Мединський натякнув на близький мир з Україною, але не забув пригрозити.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Володимир Мединський

Володимир Мединський / © Associated Press

Голова російської делегації на переговорах в Абу-Дабі, помічник російського диктатора Володимир Мединський заявив, що Росія та Україна нібито наблизилися до досягнення миру.

Заяву Мединського передають російські пропагандистські ЗМІ.

На запитання про те, чи вдалося сторонам наблизитись до досягнення миру, Мединський відповів: «Мені здається, що так. Але зараз дуже багато залежить від усіх учасників процесу».

«Багато залежить від України, від позиції Сполучених Штатів», — додав він.

Водночас, помічник диктатора Путіна зухвало заявив, що «у будь-якому випадку всі ті завдання, які ставила РФ, будуть досягнуті».

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, завершився другий день мирних переговорів про припинення війни в Україні за участю України, Росії та США.

Учасник переговорів від України, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що нинішній раунд переговорів був одним із найскладніших від початку процесу 2022-го.

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