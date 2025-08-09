Мир в обмін на території: Зеленський зробив жорстку заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню. З його слів, це виключено.

Про це він заявив у своєму вранішньому зверненні 9 серпня.

“Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть”, - наголосив Зеленський.

З його слів, Київ готовий разом із США та іншими міжнародними партнерами працювати заради “реального і, головне, тривалого” миру.

“Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати. Росія має її закінчити. Росія її почала і затягує, не слухаючи жодні дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше”, - наголосив український лідер.

Зеленський каже, що Київ готовий “до реальних рішень, які можуть дати мир”. Натомість рішення проти і без України - це “рішення проти миру”, які “нічого не дадуть”.

“Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати”, - додав глава держави.