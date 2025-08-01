Мир в Україні можливий лише через дії, а не слова: у Держдепі США сподіваються на переговори з РФ

Держдеп

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У Державному департаменті США наголошують, що в процесі припинення війни в Україні важливі дії, а не слова, та сподіваються, що переговори, які забезпечать тривалий мир в Україні, рано чи пізно відбудуться.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Томмі Піготт, - пише Укрінформ.

«Президент (Трамп – ред.) чітко висловився з цього приводу. Держсекретар також чітко заявив про те, що ми бачили – що нам потрібні дії, а не слова»,- зауважив представник американського відомства.

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Він нагадав, про те, що президент Трамп переніс термін «дедлайну» для Росії.

“Тож зрештою ми сподіваємося, що ми зможемо змусити сторони сісти за стіл переговорів, що вони будуть спроможні провести переговори про припинення вогню, і що переговори, які призведуть до тривалого й міцного миру зможуть відбутися”,- зауважив Піггот.

Він підкреслив, що “фундаментальним рушійним принципом” у цьому питанні є припинення кровопролиття.

“Це залишається нашою політикою, це залишається нашими зусиллями, спрямованими на те, аби спробувати припинити цей конфлікт”, - зазначив представник Держдепу.

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Нагадаємо, раніше високопоставлений американський дипломат Джон Келлі перед 15 членами Ради ООН заявив, що Росія і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир і президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня.