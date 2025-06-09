Мир в Україні на паузі: Рютте пояснив, чого не вистачає для переговорів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для припинення війни Росії проти України необхідно змусити Москву сісти за реальні переговори — і це не може бути імітація у стилі Володимира Мединського, який, за словами Рютте, двічі розповідав у Стамбулі “історії з 12 століття”.

Про це генсек Альясну заявив на дискусії “Будуючи краще НАТО” у Chatham House.

“Нам потрібна Росія, яка налаштована серйозно, хоче вести переговори та припинити війну”, — наголосив Рютте.

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Він відзначив, що все починається з підтримки сильної України на полі бою. У цьому контексті Рютте згадав про нещодавню українську спецоперацію “Павутина”, яка, за оцінками Заходу, завдала серйозної шкоди російській авіації вглибині території РФ.

“Не забуваймо, що зробили українці дуже новаторським чином. Російські можливості завдавати ударів зменшилися. Ми не знаємо точно, якою мірою. Але, звичайно, це мало значний вплив”, — зазначив він.

За словами Рютте, повернутися до змістовного діалогу з Москвою здатен також Дональд Трамп — у разі, якщо зможе вивести відносини із Кремлем з глухого кута.

Також Марк Рютте заявив, що НАТО може оминути тему членства України у рішеннях саміту.

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