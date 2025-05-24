Мир в Україні на сьогодні є менш ймовірним, ніж у січні: WP про марні погрози Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Сумна правда в тому, що мир в Україні на сьогодні є менш ймовірним, ніж у січні, коли Трамп став президентом: його погрози виявились порожніми словами.

Про це йдеться у статті Washington Post.

У виданні зазначають, що Дональд Трамп міг би почати рятувати свою мирну ініціативу, що провалюється, по Україні. Він міг би запровадити санкції, якими погрожував протягом кількох місяців, і показати Володимиру Путіну, що він серйозно налаштований покласти край тому, що він називає «кривавою банею».

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«Трагічно, що, якщо він цього не зробить, його найважливіша зовнішньополітична ініціатива, ймовірно, провалиться, що спричинить сильні потрясіння, які можуть переслідувати його протягом усього терміну повноважень», — припускає WP.

Вирішальний момент для Трампа

Для Трампа настав вирішальний момент щодо України. Після телефонної розмови з Путіним у понеділок Трамп спробував оголосити про перемогу та передати мирні переговори Росії та Україні.

«Це все одно, що сказати Давиду і Голіафу, щоб вони потоваришували, — рецепт для нових смертей», — зазначається у статті.

У виданні наголошують, що Трамп не може звинувачувати у цій дипломатичній катастрофі колишнього президента Джо Байдена. Адже винен він сам.

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«Огляд мирних зусиль Трампа Україною малює тривожну картину. Він явно розуміє величезні страждання, викликані цією війною, і неодноразово обіцяв покласти їй край. Але його безсистемна дипломатія призвела до серії фальстартів. Він робить пропозиції, але не виконує їх. Він застерігає Путіна про необхідність компромісу, але нічого не робить, коли російський лідер відмовляється. Він чинить тиск на Україну, жертву, але не на Росію, агресора», — зауважує автор статті.

Хаос у команді президента США

Автор наводить порівняння, що переговорній команді Трампа багато кухарів, але немає шеф-кухаря. Спецпосланець Віткофф займається Росією, спецпосланець Келлог — Україною, держсекретар Рубіо веде переговори з європейськими колегами. Віце-президент Венс критикує всіх. Але коли призначаються зустрічі, ніхто не знає, хто на них буде і який обговорюватиметься повістка. Команда чекає на Трампа, чия думка може змінитися на 180 градусів за лічені дні.

«Сумна правда в тому, що мир в Україні сьогодні, ймовірно, більш далекий, ніж у січні, коли Трамп обійняв посаду. Його погрози виявились порожніми словами», — вказує автор.

У виданні нагадують, що Трамп був президентом лише три тижні, а вже розіграв свою найсильнішу карту на переговорах щодо України — поклав край ізоляції Путіна, визнаного Міжнародним кримінальним судом військовим злочинцем. Міністр оборони Гегсетт тоді ж зробив ще дві непрохані поступки, заявивши, що Україна не вступить до НАТО і має поступитися частиною території. Переговори розпочалися з такого дисбалансу.

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Трамп тисне на Україну замість Росії

Трамп сильно тиснув на Україну. 12 лютого міністр фінансів Скотт Бессент у Києві зажадав від Зеленського підписати угоду, яка дає США частку від видобутку корисних копалин. Зеленський відмовився, чим спричинив гнів Трампа. Тим часом Рубіо та Віткофф зустрічалися з російськими колегами в Саудівській Аравії, щоб планувати відновлення нормальних дипломатичних відносин.

28 лютого Трамп завдав незабутнього удару лідерові України, влаштувавши телевізійну істерику в Овальному кабінеті. На початку березня призупинив військову та розвідувальну підтримку. Зеленський незабаром капітулював, але європейські країни шокували войовничість Трампа, і конфронтація зміцнила їхню підтримку України.

Першим підходом команди Трампа до переговорів було спробувати домогтися 30-денного припинення вогню — спочатку щодо енергетики та морських атак, а потім продовжити до повного припинення вогню. Україна погодилася на це на зустрічі 11 березня в Саудівській Аравії. Але Путін під час телефонної розмови з Трампом 18 березня відмовився від будь-якого припинення наземних операцій.

Замість того, щоб спробувати вийти з глухого кута з перемир’ям, команда Трампа перейшла до нової вправи порівняно з «переліками умов» для можливого врегулювання. 11 квітня Віткофф вирушив до Петербурга, щоб скласти список. 25 квітня він знову зустрівся з Путіним, але російський диктатор, як і раніше, не погоджувався на загальне припинення вогню і продовжував бомбардувати Київ. Трамп зблизився із Зеленським під час короткої зустрічі у Ватикані, а потім опублікував пост, у якому натякнув, що Путін водить його за ніс.

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Але Путін залишився непохитним, і команда Трампа відмовилася від ідеї угоди. Віткофф скасував поїздку до Москви, оскільки стало зрозуміло, що Росія не розглядатиме 22-пунктну пропозицію, вироблену на зустрічах у Парижі та Лондоні, яка звужувала умови.

Тепер стратегія США знову змінилася, перейшовши до особистої дипломатії. Трамп натякнув на можливість зустрічі з Путіним у Туреччині. Але коли Путін «не клюнув», а Трамп відступив.

Зустріч російських та українських дипломатів у Стамбулі призвела лише до обміну полоненими. Росія була непохитна у відмові від перемир’я, і ​​Трамп був готовий поступитися. Ця довга серія дипломатичних невдач завершилася телефонною розмовою Трампа з Путіним у понеділок.

Після Трамп виступив із оптимістичною заявою, заявивши, що він розпочав етап прямих переговорів про припинення вогню (як того вимагав Путін). «Нехай почнеться процес!» — проголосив Трамп, начебто він добився прориву. Проте за чотири місяці Росія не зрушила з місця в питання припинення вогню.

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«Кривава бійня» продовжуватиметься

«Безперечно, переговори в тому чи іншому вигляді відновляться. Росія представить документ, а Україна, Європа та США дадуть відповідь на нього. Але ракети, як і раніше, падатимуть на Київ, і кривава бійня, яку так засуджує Трамп, продовжуватиметься», — розмірковує WP.

Видання називає Трампв «невдалим миротворцем», який дозволяє Путіну залишатися безкарним.

«Якщо Трамп зрештою так і не виконає своїх погроз, він змириться з тим, що може стати найруйнівнішим провалом за весь час його президентства», — підсумували у статті.

Раніше у виданні Financial Times опублікували статтю про те, як Трамп розвертається спиною до України після розмови з Путіним.

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