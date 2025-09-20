Мир в Україні за "корейським сценарієм": президент розповів, чи можливо це

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість реалізації «корейського сценарію» для України, наголосивши, що українська ситуація принципово відрізняється від історії поділу Кореї.

Про це він заявив під час зустрічі з журналістами, підкреслюючи, що подібні заяви є радше риторичними.

За словами Зеленського, згадки про «корейський сценарій» стосуються насамперед завершення війни без підписання остаточного мирного договору. Саме це, на його думку, підкреслює критичну важливість надання Україні безпекових гарантій ще до офіційного закінчення бойових дій.

«Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки — чому Україні потрібні гарантії безпеки.

«Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть — наприклад, президент Франції Макрон, — що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки, — сказав він.

Зеленський підкреслив, що Україна не розглядає жодних готових моделей, будь то «корейська» чи «фінська», оскільки її ситуація унікальна. Головна мета — отримати такі гарантії безпеки, які унеможливлять нову агресію з боку Росії або ж дозволять швидко та ефективно її відбити, якщо вона все ж таки трапиться.

