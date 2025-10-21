Мир за будь-яку ціну: як Трамп намагається зупинити війну в Україні

Трамп, Зеленський та Путін / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп відновив спроби зупинити війну між Україною та Росією, однак під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі стало очевидно, що позиції сторін різняться кардинально.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами американських і європейських чиновників, зустріч пройшла у непростій атмосфері: Трамп висловлював розчарування і навіть відмовився дивитися на карти бойових дій, які принесли українці. Головним пріоритетом американський лідер назвав якнайшвидше завершення війни, не наполягаючи на конкретних територіальних умовах.

У відповідь Зеленський чітко заявив, що Київ не погодиться на жодні поступки, які передбачають втрату українських територій. За його словами, будь-яка передача землі лише посилить позиції Кремля для майбутніх атак.

Кремль тим часом заявив, що його позиція залишається незмінною — Росія готова до припинення вогню лише за умови, що Україна відмовиться від частини Донбасу. Це фактично блокує ініціативу Трампа щодо замороження лінії фронту.

Очікується, що Трамп і Путін зустрінуться в Будапешті, щоб продовжити переговори. Зеленський заявив, що готовий приєднатися до зустрічі, але наголосив: Україна не прийме жодного рішення без своєї участі.

Нагадаємо, The Financial Times з посиланням на власні джерела повідомило, що під час зустрічі у Вашингтоні 17 жовтня президент США Дональд Трамп нібито із криками та лайкою вимагав від українського лідера Зеленського здати Росії Донбас. За словами одного з європейських чиновників, поінформованого про зміст зустрічі, Трамп заявив Зеленському, що той нібито «програє війну», тому слід укласти угоду, інакше Україну знищать.