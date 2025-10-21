- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 2 хв
Мир за будь-яку ціну: як Трамп намагається зупинити війну в Україні
Попри зусилля Трампа зупинити війну, Зеленський відмовився від поступок Кремлю та заявив, що Україна не здасть жодного метра своєї землі.
Президент США Дональд Трамп відновив спроби зупинити війну між Україною та Росією, однак під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі стало очевидно, що позиції сторін різняться кардинально.
Про це пише The Wall Street Journal.
За словами американських і європейських чиновників, зустріч пройшла у непростій атмосфері: Трамп висловлював розчарування і навіть відмовився дивитися на карти бойових дій, які принесли українці. Головним пріоритетом американський лідер назвав якнайшвидше завершення війни, не наполягаючи на конкретних територіальних умовах.
У відповідь Зеленський чітко заявив, що Київ не погодиться на жодні поступки, які передбачають втрату українських територій. За його словами, будь-яка передача землі лише посилить позиції Кремля для майбутніх атак.
Кремль тим часом заявив, що його позиція залишається незмінною — Росія готова до припинення вогню лише за умови, що Україна відмовиться від частини Донбасу. Це фактично блокує ініціативу Трампа щодо замороження лінії фронту.
Очікується, що Трамп і Путін зустрінуться в Будапешті, щоб продовжити переговори. Зеленський заявив, що готовий приєднатися до зустрічі, але наголосив: Україна не прийме жодного рішення без своєї участі.
Нагадаємо, The Financial Times з посиланням на власні джерела повідомило, що під час зустрічі у Вашингтоні 17 жовтня президент США Дональд Трамп нібито із криками та лайкою вимагав від українського лідера Зеленського здати Росії Донбас. За словами одного з європейських чиновників, поінформованого про зміст зустрічі, Трамп заявив Зеленському, що той нібито «програє війну», тому слід укласти угоду, інакше Україну знищать.