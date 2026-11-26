Доналдьд Трамп та Путін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прагне домогтися мирної угоди між Україною та Росією до початку січня.

Про це йдеться у матеріалі оглядача Foreign Policy Крістіана Керіла.

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За його словами, у Білому домі розраховують завершити переговорний процес до того, як демократи, які перемогли на нещодавніх проміжних виборах, отримають контроль над Конгресом США. Водночас європейські дипломати непокояться, що Вашингтон намагається схилити Україну до надмірних поступок.

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Керіл припускає, що поспіх американського президента може бути пов’язаний не лише з внутрішньополітичними розрахунками, а й із потенційними економічними вигодами. Зокрема, Москва пропонує США масштабні проєкти у нафтовій, газовій та алюмінієвій галузях, а також у сфері видобутку критично важливих корисних копалин.

За оцінкою російського представника Кирила Дмитрієва, сукупна вартість таких потенційних домовленостей нібито може становити 14 трильйонів доларів.

Оглядач наголошує, що для втілення багатьох проєктів знадобиться скасувати західні санкції проти Росії. Крім того, він не виключає, що окремі представники оточення американського президента можуть отримати особисту вигоду від таких домовленостей.

На підтвердження цієї думки Foreign Policy наводить слова військового історика Філліпса О’Браєна:

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«Уряд Сполучених Штатів насправді намагається укласти дуже вигідну для Росії угоду. Саме з цього він виходить».

Водночас швидке завершення війни залишається малоймовірним. Нещодавня зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в китайському Шеньчжені не принесла відчутних результатів щодо врегулювання війни в Україні.

Після саміту російські війська знову атакували українські міста ракетами. Серед цілей було й рідне місто президента Володимира Зеленського. Унаслідок удару загинули двоє людей, зокрема семирічна дитина.

Керіл звертає увагу, що Путін не демонструє наміру йти на поступки. Натомість Кремль продовжує висувати максималістські вимоги, серед яких — перегляд усієї європейської системи безпеки та повернення НАТО до кордонів 1997 року.

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Позицію європейських чиновників щодо різних підходів Вашингтона та Москви автор передає такою цитатою:

«Американці поспішають, Путін не поспішає».

Попри це, Україна продовжує чинити опір російській агресії та демонструє спроможність завдавати противнику відчутних ударів. Серед прикладів, які наводить оглядач, — успішна атака на Керченський міст, удари по російських нафтопереробних підприємствах і операції, що допомогли українським військам стримувати наступ окупантів.

У підсумку Керіл зазначає, що плани Трампа ускладнюють одразу кілька чинників: позиція європейських держав, військовий потенціал України та небажання Кремля відмовлятися від своїх вимог. Тому досягнення мирної домовленості до початку роботи нового складу Конгресу залишається під великим питанням.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні відреагували на звинувачення у тиску на Київ і пояснили, чому Дональд Трамп закликав Україну до виборів.

Ми раніше інформували, що у Кремлі не змогли назвати дату нової тристоронньої зустрічі для переговорів про мир в Україні, але переконані, що вона відбудеться.

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