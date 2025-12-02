Мир "за спиною" України: Зеленський закликав Захід до чіткості

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути чіткими та зрозумілими, щоб агресія РФ не повторилася знову.

Про це глава держави сказав в межах візиту до Ірландії, передає Sky News.

Говорячи про майбутній мир, Володимир Зеленський закликав до мирного плану, який буде «відкритим та справедливим» і не обговорюватиметься «за спиною України».

«Україні також потрібно буде зрозуміти, якими будуть майбутні гарантії безпеки і як вони працюватимуть. Ми маємо зупинити війну таким чином, щоб за один рік Росія не повернулася з третім вторгненням за десять років», — сказав Зеленський.

Він пояснив, що нове вторгнення РФ після «миру» цілком можливе, бо росіяни не досягли своєї голоної цілі — окупувати нашу державу.

«Я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватись. А нам потрібен для цього захист», — каже Зеленський.

Президент подякував Сполученим Штатам за те, що вони готові бути гарантом безпеки, але він хоче зрозуміти як саме.

«Нам потрібна впевненість для українського народу. Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому? Коли вони повернуться, знову стануть вчителями, інженерами. Вони повернуться, а Росія продовжуватиме нарощувати своє військо, готуватися до ще одного вторгнення. Хто може витримати це?» — підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Дональдом Трампом — усе «залежить від сьогоднішніх розмов».

Також він назвав три найчутливіші теми в мирних переговорах.