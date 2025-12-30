Дональд Трамп / © Associated Press

Мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні зіштовхнувся з серйозними перешкодами.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп у неділю прийняв президента України Володимира Зеленського у своєму курортному комплексі Мар-а-Лаго для обіду та детального обговорення розроблюваного мирного плану щодо завершення майже чотирирічної війни, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров дав зрозуміти, що ці зусилля можуть бути марними.

Лавров заявив, що Москва ніколи не погодиться на розміщення європейських військ на території України. Це ключовий елемент плану безпеки, який Зеленський розробляє у співпраці з адміністрацією Трампа. Присутність європейських військ мала би запобігати новим вторгненням і контролювати демілітаризовану зону на тих територіях, які Росія наполягає передати під свій контроль. Лавров додав, що у разі появи європейських військових вони стануть “законною ціллю” для російських сил.

Водночас, як зазначає NYT, Трамп і Зеленський продовжують обговорювати складні питання майбутнього частин східної України та долю найбільшої в Європі атомної електростанції – Запорізької АЕС. Мирний план, який наразі налічує 20 пунктів, передбачає, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, аналогічні статті V НАТО. Проте деталі цих гарантій залишаються невизначеними.

NYT виділяє три основні виклики, з якими зіткнулися переговори:

Росія не робить жодних поступок. Всі переговори між американцями та українцями наразі зосереджені на тому, які компроміси готовий прийняти Зеленський і що США можуть запропонувати натомість. Путін повторно підтвердив, що не відмовиться від своїх вимог, включно з розширенням контролю над українськими територіями. Складність довгострокового плану безпеки. Незважаючи на територіальні питання, найбільшою перепоною залишається розробка механізмів для запобігання нового вторгнення Росії. Внутрішньополітичні складнощі у США. Трамп повинен буде переконати свою базу та політичних союзників, що надання Україні обов’язкових гарантій військової допомоги у разі нового нападу Росії – правильний крок.

Виступ Трампа та Зеленського під час спільної пресконференції пройшов без феєрверків. Український лідер адаптувався до непередбачуваного американського президента, а Трамп визнав, що мирний процес, який він раніше прогнозував завершити до Дня подяки чи Різдва, виявився набагато складнішим.

NYT підкреслює, що попри труднощі, нинішня ініціатива є найдетальнішою спробою мирного врегулювання за майже чотири роки війни. Контури остаточного рішення вже намічаються, хоча сторони офіційно це заперечують. Експерти вважають, що навіть нестабільний прогрес був би неможливий, якби Трамп у лютому не почав діалог із Путіним.

Раніше видання CNN писало, що риторика Трампа на зустрічі із Зеленським грає на руку Москві.