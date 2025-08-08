Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Про це президент США сказав на брифінгу, пише Sky News.

Виступаючи в Білому домі, Трамп сказав, що в рамках угоди відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін». Він наголосив, що за ці території «воювали три з половиною роки», і в боях загинуло багато українців та росіян.

«Тож ми розглядаємо це питання, але насправді ми прагнемо повернути частину коштів, а частину — обміняти, — заявив Трамп. — Це складно. Ніщо не буває легким. Але ми щось отримаємо взамін».

За його словами, президенту України Володимиру Зеленському «доведеться готуватися до підписання чогось».

Нагадаємо, 8 серпня, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

«Ми збираємося провести зустріч з Росією, почнемо з Росії», — сказав Трамп про імовірну зустріч з Путіним.

Зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, на якій лідери будуть обговорювати припинення війни в Україні, запланована на кінець наступного тижня.