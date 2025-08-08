- Дата публікації
Мирна угода для України передбачає "обмін територіями" — Трамп
Мирна угода для України передбачатиме «обмін територіями». За його словами, такий крок має бути вигідним для обох сторін.
Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».
Про це президент США сказав на брифінгу, пише Sky News.
Виступаючи в Білому домі, Трамп сказав, що в рамках угоди відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін». Він наголосив, що за ці території «воювали три з половиною роки», і в боях загинуло багато українців та росіян.
«Тож ми розглядаємо це питання, але насправді ми прагнемо повернути частину коштів, а частину — обміняти, — заявив Трамп. — Це складно. Ніщо не буває легким. Але ми щось отримаємо взамін».
За його словами, президенту України Володимиру Зеленському «доведеться готуватися до підписання чогось».
Нагадаємо, 8 серпня, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.
«Ми збираємося провести зустріч з Росією, почнемо з Росії», — сказав Трамп про імовірну зустріч з Путіним.
Зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, на якій лідери будуть обговорювати припинення війни в Україні, запланована на кінець наступного тижня.