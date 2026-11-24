Трамп наполягає на укладенні мирної угоди / © Getty Images

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Президент України Володимир Зеленський звернеться до нового Конгресу США, який зараз під контролем демократів, щоб посилити тиск на Росію. Водночас Дональд Трамп наполягає на укладенні мирної угоди якнайшвидше.

Україна домагатиметься потужного пакету військової допомоги США та жорсткіших санкцій проти Росії, якщо не буде досягнуто мирної угоди, прийнятної для Києва, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

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«Повинен бути такий рівень підтримки України та такі санкції, щоб вони послали чіткий сигнал росіянам. Настав час сісти за стіл переговорів і припинити війну», – сказав він.

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У виданні зазначають, що ці коментарі є натяком на те, що Зеленський спробує використати результати виборів у США, щоб підштовхнути Росію до мирних переговорів. Республіканська партія зазнала значних поразок на проміжних виборах, які дали демократам більшість як у Сенаті, так і в Палаті представників.

«Посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф наполягають на мирній угоді «якомога швидше», а в ідеалі — до січня», — підкреслив Зеленський.

За його словами, Україна ризикує зіткнутися з вимогами щодо значних поступок. Водночас Путін не виявляє жодних ознак готовності припинити війну.

«Є бажання діяти дуже швидко, і ми, і росіяни це розуміємо. Ми розуміємо, якою може бути ціна. Ми також дуже хочемо миру, але не лише за рахунок України», – наголосив Зеленський.

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Перебіг переговорів

Президенти США та Росії обговорювали Україну на переговорах у Китаї минулого тижня, де Трамп назвав Путіна «другом». Пізніше американський лідер зателефонував європейським лідерам, які зібралися в Берліні, щоб сказати їм, що Путін хоче припинити повномасштабне вторгнення, яке Росія розпочала у 2022 році.

Кушнер і Віткофф також зустрілися з Путіним у Москві та із Зеленським у Дубліні на початку листопада після перших переговорів між Росією та Україною під керівництвом США в Абу-Дабі з лютого.

Кушнер і Віткофф запропонували Україні передати Росії Луганську та Донецьку області в обмін на певні гарантії безпеки з боку НАТО. Оскільки російські війська переважно контролюють Луганськ, Путін хоче, щоб Україна здала решту Донецької області, яку його війська не можуть захопити в боях з 2014 року. Україна відхиляє цю вимогу, адже це зробить решту країни вразливою до майбутнього нападу Росії.

Гарантії безпеки

Раніше Зеленський заявляв, що переговори з союзниками зосереджувалися на гарантіях безпеки, змодельованих за зразком зобов'язання НАТО за статтею 5 щодо захисту будь-якого члена, який зіткнеться зі збройним нападом.

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Хоча він не виключає цього варіанту, Зеленський залишається скептично налаштованим щодо того, як такі гарантії працюватимуть на практиці. Він стверджує, що Україні потрібні тверді зобов'язання від її західних союзників щодо потужної військової підтримки та жорсткіших санкцій у разі нового російського вторгнення.

«Вони також повинні пообіцяти підтримати членство України в Європейському Союзі та надати сотні мільярдів доларів фінансування на військову діяльність та відбудову країни», — сказав він.

Зеленський вважає повноцінне членство України в НАТО набагато більш життєздатним рішенням. На його думку, що ключові європейські союзники, включаючи Німеччину та Францію, які давно з обережністю ставилися до цієї ідеї, тепер більш схильні її підтримати.

«Якщо завтра Трамп скаже: «Я підтримую членство України в НАТО», на мою думку, Європа також це підтримає», – припустив український лідер.

Путін повністю виключив це, хоча Зеленський стверджував, що це також відповідатиме інтересам Росії.

«Якщо Путін вважає, що Україна готується до військової помсти, він має бути найбільше зацікавленим у нашому членстві в НАТО. Тому що якщо Україна вступить до Альянсу, ми не зможемо повернути наші окуповані території силою. Ми втратимо всіх наших партнерів», – пояснив Зеленський.

Мирні переговори — останні новини

Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні може відбутися уже найближчим часом. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі в РФ орієнтуються на Абу-Дабі як основний майданчик для зустрічі. Водночас конкретних дат проведення зустрічі наразі немає.

Спецпосланець США Джаред Кушнер розповів про переговори з Росією щодо можливого завершення війни в Україні. Серед обговорюваних сценаріїв були територіальні поступки Києва в обмін на гарантії безпеки за зразком НАТО. Водночас у Кремлі заперечили готовність розглядати таку домовленість.

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