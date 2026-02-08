Мирна угода і вибори: США та Україна узгодили графік - Reuters

Повоєнні вибори в Україні / © ТСН.ua

Проєкт мирної угоди між Росією та Україною може бути підготовлений вже у березні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники агентства стверджують, що українські та американські посадовці обговорили графік, який включає підготовку проєкту мирної угоди з Росією до березня.

Цим же графіком передбачено проведення в Україні референдуму щодо пунктів мирної угоди разом із виборами — у травні.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський скептично налаштований щодо можливості проведення виборів навесні.

За його словами, робоча група ВР досі не фіналізувала відповідний законопроєкт.

Навіть якщо закон набуде чинності наприкінці березня або на початку квітня, вважає Веніславський, організувати волевиявлення за два місяці неможливо з огляду на безпекові чинники.

Тому сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним», наголошуючи на складності процедур.

Нагадаємо, 7 лютого президент Зеленський повідомив, що наступна зустріч української та російської переговорних груп відбудеться у Сполучених Штатах Америки. Містом проведення обрано Маямі, а сама зустріч запланована вже через тиждень.