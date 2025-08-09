Мирна угода між Росією та Україною: очільниця розвідки США заявила про "обережний оптимізм"

Переговори про завершення війни / © ТСН

Реклама

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард визнала наявність труднощів у врегулюванні війни Росії проти України, але висловила «обережний оптимізм» щодо результату мирних переговорів.

Про це вона сказала у програмі «Шоу Вілла Кейна» на каналі FNC, передає Breitbart.

Очільниця американської розвідки назвала президента Трампа єдиною людиною, яка може «допомогти укласти справжню мирну угоду та покласти край цій кривавій війні між Росією та Україною».

Реклама

При цьому вона додала, що всі «дуже чітко розуміють, наскільки це складно».

«Я зберігаю обережний оптимізм. Я думаю, що президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, наскільки це складно. Ми бачили це протягом останніх 200 днів, відколи він обіймає посаду. Але ми також бачили, як президент Трамп та його адміністрація досягла більшого прогресу та уклала більше мирних угод, ніж будь-який інший президент, і за такий дуже короткий проміжок часу», — наголосила вона.

Нагадаємо, 8 серпня у Вашингтоні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали за посередництва США мирну угоду.

На брифінгу після підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Реклама

Згодом президент США оголосив, що його зустріч з Путіним має відбутися 15 серпня на Алясці.

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.