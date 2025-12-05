- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 2 хв
Мирна угода між Руандою та ДР Конго у Вашингтоні: Трамп заявив про «успіх, де інші зазнали невдачі»
У Вашингтоні за посередництва президента США Дональда Трампа лідери Руанди та Демократичної Республіки Конго підписали мирну угоду, яка має завершити десятиліття збройного протистояння та стабілізувати регіон, багатий на корисні копалини.
Лідери Руанди та Демократичної Республіки Конго підписали у Вашингтоні мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа.
Церемонія відбулася в Інституті миру США, - пише Укрінформ.
Американський президент заявив, що Сполучені Штати відіграли ключову роль у досягненні домовленостей.
«Сьогодні ми досягаємо успіху там, де багато інших зазнали невдачі», – наголосив Трамп, привітавши президента ДР Конго Фелікса Чісекеді та президента Руанди Поля Кагаме за готовність укласти мир. Він також висловив упевненість у врегулюванні війни, яка триває вже десятиліттями.
Окрім того, Сполучені Штати та ДР Конго підписали угоду про стратегічне партнерство. Документ передбачає, зокрема, пріоритетний доступ США до корисних копалин у ДРК.
Конфлікт між країнами триває роками: Кіншаса та Кігалі звинувачують одна одну в підтримці збройних угруповань, які діють переважно у східних регіонах ДРК, багатих на природні ресурси.
На початку року бойовики захопили два стратегічно важливі міста на сході країни — Гому та Букаву. США та Катар долучилися до посередницьких зусиль для зниження напруги.
Нагадаємо, 22 квітня в індійському Кашмірі бойовики обстріляли туристів — загинули 26 осіб. Після цього між Індією та Пакистаном почалася ескалація: сторони обмінялися обстрілами і звинуватили одна одну у провокаціях. Пакистан оголосив операцію «Буньян ан-Марсус», Індія відповіла ударами та знищила дрони. Сутички тривали, зокрема, в ніч проти 9 травня.
10 травня після тривалих перемовин за посередництва США Індія та Пакистан уклали угоду про негайне припинення вогню.