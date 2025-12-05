Мирна угода між Руандою та ДР Конго у Вашингтоні: Трамп заявив про «успіх, де інші зазнали невдачі»

Дональд Трамп / © Associated Press

Лідери Руанди та Демократичної Республіки Конго підписали у Вашингтоні мирну угоду за посередництва президента США Дональда Трампа.

Церемонія відбулася в Інституті миру США, - пише Укрінформ.

Американський президент заявив, що Сполучені Штати відіграли ключову роль у досягненні домовленостей.

«Сьогодні ми досягаємо успіху там, де багато інших зазнали невдачі», – наголосив Трамп, привітавши президента ДР Конго Фелікса Чісекеді та президента Руанди Поля Кагаме за готовність укласти мир. Він також висловив упевненість у врегулюванні війни, яка триває вже десятиліттями.

Окрім того, Сполучені Штати та ДР Конго підписали угоду про стратегічне партнерство. Документ передбачає, зокрема, пріоритетний доступ США до корисних копалин у ДРК.

Конфлікт між країнами триває роками: Кіншаса та Кігалі звинувачують одна одну в підтримці збройних угруповань, які діють переважно у східних регіонах ДРК, багатих на природні ресурси.

На початку року бойовики захопили два стратегічно важливі міста на сході країни — Гому та Букаву. США та Катар долучилися до посередницьких зусиль для зниження напруги.

Нагадаємо, 22 квітня в індійському Кашмірі бойовики обстріляли туристів — загинули 26 осіб. Після цього між Індією та Пакистаном почалася ескалація: сторони обмінялися обстрілами і звинуватили одна одну у провокаціях. Пакистан оголосив операцію «Буньян ан-Марсус», Індія відповіла ударами та знищила дрони. Сутички тривали, зокрема, в ніч проти 9 травня.

10 травня після тривалих перемовин за посередництва США Індія та Пакистан уклали угоду про негайне припинення вогню.