Мирна угода між Україною та РФ: джерела зі США назвали очікувані терміни

Переговори Україна — Росія

Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує побачити мирну угоду між Україною та Росією до кінця року. Концепція нового мирного плану створена за зразком домовленостей щодо Гази і передбачає створення «Ради миру» на чолі з Трампом.

Про це повідомило CNN з посиланням на джерела.

Припускаючи, що з’явилася нова можливість для поновлення мирного діалогу між Росією та Україною, представники адміністрації Трампа активізували просування оновленої моделі завершення війни. За даними джерел, цю концепцію створено за зразком домовленостей щодо Гази, які просував президент США, попри те, що українські та європейські партнери на початковому етапі були залучені мінімально.

За словами співрозмовників, Трамп чітко дав зрозуміти, що прагне прискорити процес припинення війни, зокрема й через бажання швидко завершити конфлікт, який він раніше публічно називав таким, що «легко вирішується». Деякі американські посадовці зазначили, що адміністрація розраховує побачити угоду між Києвом і Москвою до кінця року, стверджують два джерела.

На цьому тлі кілька ключових представників команди Трампа знову сфокусувалися на українському питанні. США навіть розглядають можливість залучення тих самих міжнародних посередників, які брали участь у процесі щодо Гази — серед них Катар і Туреччина — щоб вони могли відіграти активнішу, хоч і непублічну, дипломатичну роль, повідомили джерела.

Оприлюднена мирна схема, яку у Вашингтоні назвали попередньою, частково відтворює елементи угоди про припинення вогню в Газі, але також містить пункти, що їх активно лобіювали російські представники та які Київ раніше вже відкидав.

Як і в моделі щодо Гази, де процес контролює створена Трампом «Рада миру», у проєкті зазначено, що впровадження домовленостей в Україні «моніториться та гарантується Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Дж. Трампом», згідно з документом, який CNN змогла переглянути. Американський чиновник підтвердив справжність проєкту.

Поява цієї ініціативи збіглася з новими повідомленнями про корупцію в Україні, що, на думку деяких посадовців у Вашингтоні, послабило позиції української влади. Це, у свою чергу, викликало занепокоєння деяких європейських партнерів, які побоюються, що США можуть спробувати скористатися цією вразливістю.

Попри це, частина європейських дипломатів підтримує продовження пошуку шляхів до мирної угоди. Один із них зазначив, що сприймає роботу спецпосланця президента США Стіва Віткоффа як логічний етап у розвитку американської переговорної стратегії.

«Треба дивитися на це як на еволюцію переговорів. Ви забираєте деякі пункти, посилюєте інші… дві сторони не укладуть угоду за одну ніч», — сказав дипломат.

Представники адміністрації наголосили, що оприлюднений варіант — не фінальний документ, а наявність положень, які раніше просувала Росія та які відкидала Україна, не означає, що саме ці параметри стануть основою майбутньої угоди — особливо враховуючи заплановані подальші переговори з Києвом.

Нагадаємо, 20 листопада в Офісі президента України заявили, що глава держави Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану для завершення війни.

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував усі 28 пунктів ймовірного «мирного плану».

Сам Зеленський у відеозверненні заявив, що збирається найближчими днями обговорити американські пропозиціїщодо закінчення війни з Трампом. Президент України наголосив, що Київ не хоче втратити підтримку США, оскільки саме їхня сила здатна «наблизити мир реально» і змусити Росію стати «серйозною» у своїх намірах.

За інформацією Financial Times, адміністрація Трампа вимагає від Києва швидко погодити мирний план з Росією, розраховуючи на підписання вже до Дня подяки, який святкуватимуть 27 листопада.