Чому мирна угода з Росією не може бути укладена "на чесному слові": пояснив експосол США

Володимир Путін / © Associated Press

Ключовим елементом будь-якої майбутньої мирної угоди між Росією та Україною мають стати гарантії безпеки, оскільки не можна покладатися на обіцянки Володимира Путіна.

Про це заявив колишній посол США в НАТО Ніколас Бернс, пише CNN.

Ніколас Бернс підкреслив, що російський президент «ніколи не виконує своїх обіцянок». На його думку, США та європейські країни повинні спільно тиснути на Москву, аби вона виконала свою частину домовленостей.

«Я не думаю, що будь-яка остаточна угода про припинення вогню чи мирна угода може спиратися на слова Володимира Путіна», — заявив Бернс.

Він високо оцінив присутність європейських лідерів на зустрічі у Вашингтоні. Також наголосив на важливості їхньої участі в обговоренні майбутніх гарантій безпеки. Очікується, що лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, а також керівництво ЄС та НАТО зустрінуться з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Колишній посол також зазначив, що спільний тиск на Путіна є необхідним. Він висловив сподівання, що позиція США, яка відрізнялася від європейської після зустрічі Трампа з Путіним на Алясці, може бути переглянута під час сьогоднішніх переговорів.

Нагадаємо, 18 серпня, у Вашингтоні відбувається історична зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Ця подія є ключовою не лише для України, а й для її європейських союзників, адже головна увага переговорів зосереджена на припиненні війни з Росією та виробленні гарантій безпеки для України та ЄС

Американський очільник Дональд Трамп сказав, що тристороння зустріч у форматі Трамп–Зеленський–Путін відбудеться, якщо переговори 18 серпня «пройдуть добре».

Зі слів американського президента Дональда Трампа, кремлівський очільник Володимир Путін хоче укласти угоду.