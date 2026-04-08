Мирна угода США з Іраном не протрималася і доби: чи готуватися світові до великої війни

У США заявляють про історичну перемогу над Іраном та будують плани щодо спільного контролю над Ормузькою протокою. Проте ситуація на Близькому Сході залишається напруженою.

Обіцяне двотижневе перемир’я фактично похитнулося вже в першу добу через нові удари по іранських об’єктах та масштабну атаку Ізраїлю на позиції «Хезболли» в Лівані.

Мирна угода з Іраном не протрималась і доби

Сполучені Штати Америки та Ізраїль 8 квітня вдарили по нафтопереробному заводу на іранському острові Лаван, порушивши угоду про припинення вогню з Іраном. За даними іноземних медіа, на об’єкті спалахнула пожежа, яку вже локалізували.

Вибухи в Ірані / © ClashReport

Окрім того, ЦАХАЛ 8 квітня провів наймасштабнішу атаку від початку операції «Ревучий лев», вразивши близько 100 цілей лише за 10 хвилин. Під масований удар потрапили об’єкти «Хезболли» в Бейруті, долині Бекаа та на півдні Лівану.

За повідомленням ізраїльської армії, цілями стали штаб-квартири, командні центри та військові об’єкти угруповання. Над столицею Лівану після вибухів здійнявся густий дим.

У відповідь Іран атакував Кувейт, Бахрейн та Об’єднані Арабські Емірати. (ОАЕ) В Еміратах спрацювала ППО, перехопивши ракети та дрони, а в Кувейті під удар потрапили нафтові об’єкти й електростанції, попри збиття 28 безпілотників.

У столиці Бахрейну також пролунали вибухи. Через падіння уламків збитого дрона двоє людей дістали легкі травми, пошкоджено житлові будинки.

Також, за повідомленням Financial Times, іранські безпілотники атакували важливий нафтопровід Саудівської Аравії, що сполучає схід і захід, який транспортує сиру нафту з Перської затоки до Червоного моря.

Варто зауважити, що Ізраїль не планував повністю припиняти удари по Ірану. Як повідомляє видання The Times of Israe, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримав пропозицію Дональда Трампа про двотижневу паузу в ударах по Ірану, але виключив із цієї угоди Ліван.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

В уряді зазначили, що Ізраїль готовий до тимчасового перемир’я з Тегераном лише за умови розблокування Ормузької протоки та припинення атак на США та їхніх союзників. Також Ізраїль підтримує зусилля Вашингтона, спрямовані на те, щоб Іран більше не становив ядерної, ракетної чи терористичної загрози.

Водночас у канцелярії Нетаньягу чітко підкреслили, що двотижневе припинення вогню не поширюється на Ліван.

Трамп заявляє про співпрацю з Іраном

Тим часом президент США Дональд Трамп планує угоди з Іраном. За словами Трампа, в країні відбулися зміни, які можуть мати позитивні результати для подальшого розвитку. Водночас американський президент заявляє, що буцімто Іран відмовився від збагачення урану, який залишився після застосування бомбардувальників B-2.

«Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть з Іраном, щодо якого ми дійшли висновку, що там відбулися зміни режиму, які будуть дуже продуктивними. Збагачення урану не буде, а США разом з Іраном проведуть роботи з виявлення, розкопування та вилучення всього глибоко захованого ядерного «пилу» (бомбардувальники B-2)», — написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Водночас американський президент наголосив, що «Космічні сили США» цілодобово стежать за всіма ядерними об’єктами через супутники. Водночас він зазначив, що Вашингтон і Тегеран залишаються на зв’язку: сторони вже обговорюють питання тарифів і умови, за яких з Ірану можуть зняти частину санкцій.

Водночас видання ABC News повідомляє, що Трамп пропонує «спільне підприємство» з Іраном в Ормузькій протоці.

«Ми думаємо зробити це як спільне підприємство. Це спосіб убезпечити її (протоку — Ред.) від багатьох інших людей», — відповів Трамп на запитання журналістів, чи дозволить він Тегерану стягувати плату за проїзд суден стратегічним водним шляхом.

У США заявляють про «перемогу» над Іраном

Очільник Пентагону Піт Гегсет під час брифінгу заявив, що 47-річному протистоянню з Іраном покладено край. За його словами, завдяки операції «Епічна лють» США здобули вирішальну військову перемогу, а режим Тегерана повністю втратив колишній потенціал.

«Іран був загрозою протягом 47 років… більше ні. Не під нашим наглядом», — сказав Гегсет.

Очільник Пентагону Піт Гегсет / © Associated Press

Гегсет наголосив, що Іран фактично позбавлений можливості виробляти ракети, пускові установки чи дрони. За словами міністра, іранська сторона була змушена сісти за стіл переговорів через повну деморалізацію. США зараз повністю контролюють ситуацію, не залишивши Тегерану простору для маневру.

Гегсет також зазначив, що Дональд Трамп міг «паралізувати економіку Ірану за лічені хвилини», проте вирішив проявити милосердя.

«Трамп мав силу паралізувати всю економіку Ірану за лічені хвилини. Але він обрав милосердя», — сказав міністр оборони США.

Водночас він наголосив, що:

Тегеран ніколи не отримає ядерну зброю;

будь-які заборонені ядерні матеріали будуть негайно вилучені;

підземні об’єкти Ірану перебувають під цілодобовим супутниковим наглядом.

«Трамп від самого початку чітко заявив: у Ірану не буде ядерної зброї. Крапка», — підсумував Гегсет, додавши, що військові готові в будь-який момент втрутитися, якщо Іран порушить хоча б одну умову угоди.

Приховані козирі: які переваги отримав Тегеран від війни зі США

Президент Трамп зняв свою ультимативну погрозу знищити іранську цивілізацію після того, як за посередництва Пакистану було досягнуто двотижневого перемир’я. Ця пауза має відновити рух нафти через Ормузьку протоку та заспокоїти світові ринки, проте фундаментальні причини війни залишаються невирішеними, пише The New York Times.

Видання зазначає, що попри тактичну перемогу США та демонстрацію військової переваги, Іран зберіг свій ядерний арсенал і довів здатність вести ефективну асиметричну війну.

Крім того, союзники в Перській затоці шоковані вразливістю своєї інфраструктури, а всередині США електорат Трампа розколовся через втягування країни в черговий конфлікт на Близькому Сході.

Наразі Тегеран фактично утримує контроль над судноплавством у протоці, що робить ситуацію для світу гіршою, ніж до початку бойових дій. Трамп, який раніше вимагав капітуляції Ірану та закликав до повалення його режиму, тепер погодився на переговори на основі іранського плану. Цей документ включає вимоги щодо зняття санкцій, виведення військ США та виплати репарацій.

Війна в Ірані / © Associated Press

«У цьому питанні в іранському описі угоди був прихований зловісний елемент. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі писав, що судноплавство продовжиться, але під контролем "збройних сил Ірану", які визначатимуть, хто і коли пройде переговори», — зауважили у NYT.

Головним викликом для Вашингтона залишається повна ліквідація іранської ядерної загрози та обмеження ракетної програми. Якщо Трампу не вдасться домогтися вивезення збагаченого урану, підсумки цієї дорогої війни можуть виявитися слабшими за дипломатичні досягнення попереднього президента США десятирічної давнини. Тепер Трампу потрібно довести, що конфлікт був вартий зазнаних втрат.

Трамп і Венс зробили суперечливі заяви щодо Ірану

Дональд Трамп очікує швидкого прогресу в переговорах з Іраном, проте віцепрезидент Джей Ді Венс називає двотижневе перемир’я «крихким». Виступаючи в Будапешті, Венс зазначив, що в іранському керівництві немає єдності: частина посадовців готова до діалогу, тоді як інші дезінформують щодо умов угоди та військових успіхів США.

Віцепрезидент Джей Ді Венс / © Associated Press

За словами Венса, Трамп наразі призупинив використання жорстких засобів тиску, давши шанс дипломатії. Проте всі військові та економічні інструменти залишаються «на столі». Віцепрезидент підкреслив, що Трамп налаштований рішуче, і якщо Тегеран не виявить сумлінності в переговорах, відповідь Вашингтона буде миттєвою.

Нагадаємо, переговори між Вашингтоном і Тегераном перед загрозою великої атаки проходили у режимі максимальної секретності та напруженості. Сторони уникали відкритих каналів, покладаючись на кур’єрів, обмін письмовими записками та безперервні телефонні консультації.

