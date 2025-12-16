Мирна угода не зупинить РФ: у Фінляндії сказали, куди Москва перекине війська

Російські військові / © Associated Press

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо попередив, що після укладення мирної угоди щодо України Росія зосередить свої війська на східному фланзі НАТО. Політик наголосив, що Європа має терміново збільшити витрати на оборону.

Про це повідомляє Financial Times.

Орпо звернувся до партнерів у Євросоюзі із закликом підтримати країни східного флангу, які активно збільшують витрати на оборону. Саме ці держави залишаються найбільшими донорами України у співвідношенні до ВВП, попри серйозні економічні труднощі всередині своїх країн.

«Ми знаємо, що після встановлення миру в Україні Росія все одно залишатиметься загрозою. Очевидно, що вони переміщуватимуть свої військові сили ближче до нашого кордону та до кордону Балтії. Очевидно, що нам потрібна фінансова підтримка [з Брюсселя]», — наголосив прем’єр-міністр Фінляндії.

У вівторок він прийматиме перший саміт східного флангу за участю восьми держав, які мають сухопутні або морські кордони з Росією та Білоруссю. На зустрічі країни планують узгодити спільні оборонні можливості, зокрема у сферах протиповітряної оборони, використання дронів і розвитку сухопутних сил. Окремо сторони мають намір обговорити питання транспортування озброєння та військ територією Європи.

Орпо підкреслив, що Європі необхідно посилювати власну спроможність до захисту на тлі поступового згортання ролі США у безпеці континенту.

«Ми знаємо, що Сполучені Штати зменшуватимуть підтримку та участь в обороні Європи, оскільки мають багато інших безпекових викликів», — зазначив він.

Фінляндія залишається однією з небагатьох європейських країн, які не втрачали пильності щодо Росії, зберігаючи розвинену систему готовності. Вона охоплює мережу бомбосховищ, значні резерви критично важливих ресурсів, а також підготовку молоді й представників еліт.

Водночас країна переживає затяжний економічний спад, що триває понад 10 років, через що уряд змушений скорочувати державні видатки на тлі зростання боргового навантаження.

«Наша економіка зараз у дуже поганому стані. Це пов’язано із загрозою з боку Росії. Атмосфера у Фінляндії дуже складна», — зауважив Орпо.

За його словами, країни східного флангу розраховують не лише на 1,5 млрд євро невикористаних європейських коштів для оборонних проєктів, а й на значну частину близько 130 млрд євро, які ЄС планує спрямувати на оборону в наступному бюджетному циклі.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен попередив, що Росія нарощує військову потужність поблизу кордонів ЄС і готується до другої фази агресії, яка загрожуватиме НАТО навіть після завершення війни в Україні. Міністр наголосив на активній модернізації російської армії та передислокації підрозділів до кордонів Альянсу, що свідчить про довгострокові агресивні наміри Кремля проти Європи.