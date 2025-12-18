ТСН у соціальних мережах

Мирна угода щодо України: оглядач Bloomberg назвав головну перепону на шляху до компромісу

З двох головних каменів спотикання на шляху до досягнення угоди про припинення війни, яка була б прийнятною для Києва, схоже, стався прорив у питанні гарантій безпеки. Водночас територіальні поступки виявляються більш складними.

Переговори про мир

Переговори про мир / © ТСН

Ухвалення мирної угоди щодо України застопорилося на питанні територій. І цьому є вагома причина.

Про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Чемпіон зазначає, що з двох головних каменів спотикання на шляху до досягнення угоди про припинення війни, яка була б прийнятною для Києва, схоже, стався прорив у питанні гарантій безпеки. Водночас територіальні поступки виявляються більш складними.

«Росія вже займає близько 20% території свого сусіда, і додавання Донецької області, що залишилася в руках України, збільшить цю частку приблизно на один відсотковий пункт. Якщо подивитися на ситуацію в цілому, то це здається невеликою ціною за справді незалежну Україну після століть боротьби. Крім того, стверджується, що якщо війна продовжиться, Україна все одно скоро втратить цю територію», — пише він.

За словами аналітика, у цій точці зору є кілька проблем, тому що це не угода з нерухомістю.

«Найбільш відома проблема — військова цінність тієї ділянки території, яку хоче взяти Володимир Путін, — так званого поясу міст-фортець, який його війська намагалися, але безуспішно, захопити з 2014 року. Якби Росія отримала цю ділянку, вона опинилася б у значно кращому становищі для поновлення нападу, якби захотіла, оскільки не мала б природної оборони аж до великого промислового міста Дніпра», — зазначив він.

Ціна територіальних поступок

Експерт переконаний, що для України настільки ж складним завданням, як і військові ризики, пов’язані з відмовою від найважливіших оборонних споруд, є побоювання сотень тисяч людей, які досі мешкають у цій частині Донбасу або ж утекли в безпечне місце.

«Володимир Зеленський має також пам’ятати про загиблих солдатів. Яка мета? Моральний дух буде підірвано, а глибоке почуття зради визначить політичне майбутнє України. Усе це створить військові та політичні слабкості, які Путін, можливо, захоче використати, але це все одно не відображає всіх наслідків поступки територій. Донецьк — не унікальний випадок. На жаль, в Україні багато місць, які показують, до чого може призвести зміщення лінії фронту всього на кілька кілометрів», — пояснив він.

Чемпіон вважає, що мета росіян — блокування Миколаєва, який до війни мав наймодернізованіший порт країни, через який здійснювали більшу частину зернового експорту.

«Навіть зараз майбутнє виглядає похмурим. Порт простоює. Понад 100 суден і зернових барж застрягли там на чотири роки. Коли кілька з них спробували вийти, російські війська відкрили вогонь, потопивши одне з них. Загалом, це пояснює, чому деталі будь-якої територіальної угоди мають таке велике значення. Найбільшою післявоєнною проблемою для України стане демографічна», — написав він.

Демографічна прірва та привид «гібридного миру»

За словами оглядача, у найкращому випадку для відновлення України залишиться 11 мільйонів людей, враховуючи, що багато хто з тих, хто повернеться з фронту, будуть позбавлені кінцівок або занадто травмовані, щоб працювати. Україні необхідно, щоб 6-7 мільйонів біженців повернулися додому, і для цього війна повинна остаточно закінчитися, з гарантіями безпеки і територіальними угодами, які дозволять українським матерям забрати своїх дітей з безпечних шкіл і робочих місць у Західній Європі.

«Я щиро сумніваюся, що Путін погодиться на угоду з подібними гарантіями. І саме тому його готовність погодитися на умови, які не дозволять йому ані поновити війну, ані продовжити її в гібридній формі, замаскованій під мир, має стати лакмусовим папірцем, за яким оцінюватиметься будь-яке врегулювання», — резюмував Чемпіон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський напередодні заявив у своєму відеозверненні до українців про те, що Росія розглядає наступний рік як рік продовження масштабних бойових дій. Сигнали, які зараз надходять із Москви, свідчать про відсутність реального бажання миру.

