Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Володимир Путін / © ТСН

Реклама

Контури стійкої мирної угоди щодо України, яка передбачає гарантії безпеки та членство у Євросоюзі, стають дедалі ближчими. Переговірники зі США пропонують пакет із трьох документів, які передбачають вступ України до ЄС 2027 року, гарантії безпеки, подібні до Статті 5 НАТО, та 400 млрд дол. на відновлення.

Про це у своїй статті для The Washington Post пише американський журналіст Девід Ігнатіус.

Попри жорсткий стиль переговорів президента США Дональда Трампа та його незрозумілу прихильність до російської сторони, мирна угода, схоже, все ж наближається — принаймні так свідчать розмови з американськими, українськими та європейськими посадовцями.

Реклама

«Трамп усе ще може зірвати процес, якщо тиснутиме на президента Володимира Зеленського та його європейських союзників настільки сильно, що вони вирішать продовжити боротьбу, попри жахливі втрати. Це було б погано для всіх. Зараз — момент, коли Трамп має заспокоїти Україну та Європу, а не силоміць штовхати їх до угоди», — зазначає автор статті.

Нещодавно оприлюднена Стратегія національної безпеки США, де простежується помітний «крен» Трампа у бік Кремля, лише ускладнює дипломатичний процес. У документі йдеться, що Вашингтон прагне дотримуватися рівної дистанції між демократичною Європою та автократичною РФ — «щоб зменшити ризик конфлікту між Росією та європейськими державами». Такий підхід, коли союзників і противників трактують однаково, викликає серйозне занепокоєння в європейських столицях і не має логічного виправдання ані з морального, ані зі стратегічного погляду.

Попри сумнівну відправну точку, мирний курс Трампа все ж містить певні перспективи.

«Американські переговорники Джаред Кушнер і Стів Віткоф — бізнесмени, а не дипломати. Але вони, схоже, розуміють, що найкращий захист України — це поєднання чітких гарантій безпеки та майбутнього економічного процвітання. І вони усвідомлюють, що пакет не спрацює, якщо Зеленський не зможе „продати“ його сміливій, але виснаженій країні», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Мирний план для України: які ідеї зараз на столі

За інформацією українських джерел, переговорний пакет охоплює три складники — мирну угоду, гарантії безпеки та програму економічного відновлення. Остаточні домовленості ще далекі, а спільні поправки Києва та європейських партнерів мають бути представлені 10 грудня. Водночас американські та українські посадовці розкривають деякі ключові пункти.

Україна може отримати членство в ЄС вже 2027 року. Такий темп непокоїть кілька держав Євросоюзу, однак команда Трампа вважає, що зможе нейтралізувати спротив Угорщини, яка традиційно блокує українські європейські прагнення. Членство не лише стимулюватиме інвестиції та торгівлю — воно також змусить Україну системно боротися з корупцією в державних компаніях.

«У своїй суті ця війна — про те, чи може Україна стати європейською країною. Президент Володимир Путін ненавидить цю ідею, з його міфологічною вірою в „єдність“ Росії та України. Швидкий вступ України до ЄС виглядає для мене як перемога», — пише автор публікації.

США готові надати Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. Київ хоче, щоб документ підписали Сполучені Штати та щоб його ратифікував Конгрес, а європейські держави уклали власні гарантійні угоди. Спільна робоча група вивчає, як саме має працювати механізм та наскільки швидко союзники зможуть реагувати на можливе російське порушення.

Реклама

Попри критику деяких тез зі Стратегії нацбезпеки, які нібито підривають роль НАТО, команда Трампа запевняє, що підтримка розвідкою України залишиться незмінною.

Український суверенітет має бути захищено від будь-яких російських обмежень. Обговорення триває, зокрема щодо чисельності української армії. Йдеться про збільшення запропонованої межі зі 600 тис. до 800 тис.військових — приблизно стільки Україна матиме після завершення війни. Але Київ категорично проти конституційного закріплення чисельності, як цього домагається Москва. Також можливі додаткові сили — наприклад, Нацгвардія.

Уздовж усієї лінії фронту планують створити демілітаризовану зону, що простягатиметься від Донеччини до Запоріжжя та Херсонщини. За нею може виникнути ширша зона, з якої вилучать важке озброєння. Контроль має бути ретельним — за аналогією з корейською DMZ.

«Обмін територіями» стане частиною угоди. Росія наполягає, щоб Україна відмовилася від приблизно 25% Донеччини, які наразі контролює. На думку американських переговірників, Україна може втратити значну частину цих земель у найближчі шість місяців у разі продовження бойових дій, тож поступки нібито допоможуть уникнути нових жертв.

Реклама

США намагаються пом’якшити пропозицію для Києва. Обговорюють, наприклад, створення демілітаризованої зони замість формального визнання територіальних змін. Зеленський вже наголосив, що він не має «жодного юридичного права» передавати території Росії. Одним із варіантів розглядають «корейську модель», коли обидві сторони юридично претендують на весь регіон.

Запорізька АЕС має бути звільнена від російської окупації. Один із запропонованих варіантів — передати управління станцією Сполученим Штатам. Така ідея подобається частині українських чиновників, оскільки створить американський «сигнальний запобіжник» проти нової агресії.

Важливим складником угоди стане масштабна відбудова України. Розглядається використання понад 200 млрд дол. російських активів, заморожених у Європі. Уже лунала пропозиція спрямувати Україні 100 млрд дол. як репарації, а суму можуть і збільшити.

Ще одним ключовим двигуном відбудови може стати участь американського бізнесу. Тривають перемовини з очільником BlackRock Ларрі Фінком щодо відновлення проєкту Фонду розвитку України з потенційним бюджетом у 400 млрд дол. Також планується співпраця зі Світовим банком.

Реклама

Що має зробити Трамп зараз?

«Замість того щоб тиснути на Зеленського, переговірники Трампа мають працювати з європейськими союзниками, щоб створити пакет гарантій безпеки та економічних стимулів, достатньо привабливий для того, щоб українці погодилися на гіркий компроміс — відмовитися від частини Донеччини, яку Росія так і не змогла завоювати. Інакше українці воюватимуть далі», — йдеться в публікації.

Найгірше, на думку автора, — це підходити до угоди з поспіхом і ультиматумами. Дипломатія так не працює. Сам Трамп колись казав: «Найгірше, що ти можеш зробити в угоді, — це мати відчайдушний вигляд. Тоді інша сторона відчуває запах крові — і ти приречений».

«Трамп має укласти розумну угоду, яка буде тривкою. Інакше він може залишитися ні з чим, а цей жахливий конфлікт може перейти в ще більш руйнівну фазу», — резюмував автор матеріалу.

Нагадаємо, 9 грудня Зеленський підтвердив обговорення трьох окремих стратегічних документів із міжнародними та європейськими партнерами. Ці документи стосуються: рамкового мирного плану з 20 пунктів; гарантій безпеки, які є ключовими для відносин з США та Європою; та відновлення/економічного розвитку України після завершення війни чи встановлення припинення вогню.

Реклама

Того ж дня Зеленський заявив, що Україна ще не передала до США оновлений мирний план, але активно працює над ним і планує надіслати документ 10 грудня. Президент заперечив, що США вимагають від України територіальних поступок (зокрема, щодо Донеччини), наголосивши, що родоначальником цієї ідеї є Росія. Глава держави підкреслив, що Україна захищатиме свій інтерес, а роль Вашингтона у цьому процесі є медіаторською.