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Мирна угода щодо України: Віткофф після візиту до РФ сказав, які питання вона міститиме
Він вважає зустріч доволі продуктивною.
Спецпредставник президента США Стів Віткофф підсумував свій візит до Росії. За його словами, мирна угода щодо України включатиме врегулювання питання “пʼяти територій”.
Про це повідомляє Fox News.
Також йдеться про низку протоколів безпеки, стаття 5 та інші геополітичні аспекти.
“Це дуже складна ситуація. Йдеться про дійсно проблемні речі між двома країнами. Але, гадаю, ми можемо перебувати на порозі чогось справді важливого для світу загалом”, — наголосив Віткофф.
Раніше йшлося про те, розмова між Путіним та Віткоффом тривала близько 4,5 години. Темою називають “аспекти українського врегулювання”.