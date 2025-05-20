Мирна угода Трампа і Путіна приречена: деталі від The Telegraph

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Розмова телефоном президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом-диктатором РФ Володимиром Путіним не принесла жодного прориву. Цей діалог мав стати перевіркою того, чи серйозно Москва налаштована припинити війну.

Про це йдеться у матеріалі наукового співробітника Defense Priorities Даніеля ДеПетріса для The Telegraph.

“Президент чітко заявив, що Сполучені Штати не збираються здаватися. Ми хочемо побачити результати”, - висловився віцепрезидент Джей Ді Венс.

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Втім, окрім обіцянки продовжувати переговори, особливих результатів не було. Після двогодинної розмови з Путіним, а також подальших обговорень з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, Трамп спробував якомога краще висвітлити свої зусилля.

“Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, припинення війни”, - написав американський лідер на платформі Truth Social.

Зусилля Трамп

Автор статті наголошує, що розмова Трампа і Путіна ніколи не мала на меті призвести до дипломатичного прориву. Що більше, наголошує він, враховуючи відповідні позиції України та Росії, очікувати іншого було б щонайменше наївно, а вкрай ідіотськи.

“Трамп, попри всі свої сміливі слова про те, що Путіна та Зеленського потрібно зібрати разом, щоб щось обговорити, виглядав дедалі більш розчарованим через невдачі своїх зусиль. Трамп не є людиною, яка зосереджена на деталях. Але в нього також є своя гордість. Він не збирався визнавати, що мирні переговори нікуди не ведуть”. - пише ДеПетріс.

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Очікування, що Трамп виступить жорстко - як от висуне ультиматум Кремлю, погрожуючи новими санкціями - не справдилися. Трамп довів, що не наважується робити з Путіним щось, що могло б похитнути дипломатичний човен, наголошується у матеріалі The Telegraph.

За словами ДеПетріса, запровадження додаткових санкцій проти економіки РФ може налякати Кремль настільки, що він погодиться на короткострокове перемир'я. Однак такий поворот з боку Трампа може також підштовхнути Путіна до ще більшої небажання співпрацювати. А очільник Білого дому все ще хоче мирної угоди. Своєю чергою, господар Кремля має право вето на весь процес.

Чого очікувати далі?

Погана новина в тому, що угода лише про продовження переговорів – це дуже низька планка. Це далеко не те остаточне вирішення конфлікту, якого, за словами Трампа, він хоче.

Немає гарантії, що продовження переговорів призведе до будь-якого компромісу щодо суперечок, які розділяли росіян та українців протягом останніх трьох років. Зокрема, йдеться про відносин України із Заходом; чи буде російська окупація офіційно легітимізована; чи може Україна вільно використовувати армію; які гарантії безпеки будуть доступні тощо.

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“Жодна зі сторін насправді не зрушила ні на крок, навіть зазнавши сотень тисяч жертв протягом останніх трьох років. Коли Київ і Москва минулого тижня провели свої перші прямі переговори від березня 2022 року, вони повторили свої звичні тези про те, що є, а що ні, прийнятним у майбутній мирній угоді”, - пише The Telegraph.

ДеПетріс наголошу: запитання "що далі?" залишається без відповіді. Чи має Трамп план Б на випадок провалу перемовин? Якщо ні, йому доведеться шукати його терміново. Вибір вузький: або повернення до політики колишнього президента Джо Байдена з військовою підтримкою України та посиленням санкцій, або відступ із процесу і передача ініціативи європейцям.

"Перший варіант буде популярним на Заході, але стане рецептом для нової війни. Другий викличе крики праведного обурення, але все ж таки більш морально виправданий, ніж нав'язування Зеленському мирної угоди, яку він не підтримує", - зробив висновок автор статті.

Нагадаємо, видання Sky News повідомило про те, що Володимир Путін висміює мирні зусилля Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. Втім, замість того, щоб покарати “фюрера”, очільник Білого дому докладає зусиль, щоб ухилитися від закликів бути жорстким щодо диктора.

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За інформацією Financial Times, Стів Віткофф привозив Путіну мирний план Трампа, але "фюрер" його відкинув. Зауважимо, що йдеться "мирний план" з 22 пунктів, який спецпосланець США розробив "за участі України та Європи".

Тим часом Bloomberg вважає, що перспективи припинення вогню в Україні значно зменшилися. Високопоставлені європейські дипломати звинуватили Путіна у підриві переговорів. Вони перш за все вказують на рішення російського диктатора направити на переговори делегацію низького рівня.

Дата публікації 17:42, 19.05.25 Кількість переглядів 30 Чи переконає Трамп Путіна?! І нащо телефонуватиме Зеленському вдруге за день