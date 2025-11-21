"Мирна угода" Трампа: політолог оцінив, чи підпише Україна документ

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Офіс президента України

Політолог Вадим Денисенко вважає, що Україні доведеться підписати мирну угоду з Росією, яку запропонувала адміністрація президента США Дональда Трампа, через критичну фінансову ситуацію.

Про це Денисенко написав у Facebook.

«Чи підпише Україна угоду Трампа? Після оприлюднення угоди стало зрозуміло одне: розмороження російських активів європейцями просто неможливе. А це означає, що грошей на 2026 рік нема«, — зауважив політолог.

За його словами, навіть у разі непідписання угоди, ппередбачене часткове добровільне розмороження росіянами їхніх активів (передавання до фонду відновлення України). Тож Денисенко не вірить, що головний тримач російських резервів Бельгія піде на те, щоб розморозити їх зараз примусово.

Політолог зазначив, що угода передбачає розморожування 100 із 300 млрд дол. російських активів. За словами Денисенка, він не здивується, що росіяни запропонують Євросоюзу розморозити додаткові 100 млрд під «відновлення» України для ЄС і тим самим «купить» їх.

« Україна з 1.03.26 не має грошей на більшість своїх потреб. І вирішити це питання можна лише за допомогою європейців», — акцентував експерт.

Він назвав міфом розповіді про те, що ці гроші можуть піти на відновлення України. На наступний рік державі потрібно додаткові 70 млрд дол. для покриття дефіциту бюджету. Навіть без війни ця цифра становитиме 50 млрд. Іншими словами, це гроші на латання дірок.

«Схоже, зараз не стоїть питання про підписання (мирної угоди — ред.) чи ні. Стоять питання виключно про те, чи вдасться скорегувати цю угоду-ультиматум і коли та хто її підпише«, — резюмував Денисенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який може стати основою для завершення війни. Офіс президента України підтвердив, що Київ підтримує всі змістовні пропозиції, здатні наблизити справжній мир, і готовий до конструктивної роботи з американською стороною та європейськими партнерами. За підсумками зустрічі з представниками США, сторони домовилися працювати над пунктами плану.

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував зміст запропонованого мирного плану, який складається з 28 пунктів. Зокрема, документ містить економічний блок. Цей розділ передбачає значні фінансові ресурси на відбудову України: