Мирна угода Трампа з Кремлем під загрозою: хто і чому може все зруйнувати

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп продовжує посилювати тиск на Росію напередодні нового терміну, в який “фюрер” Володимир Путін має погодити припинення вогню. Очільник Білого дому випробовує різні інструменти, щоб принести мир Україні. Втім, є вагомі ознаки того, що його “мистецтво угоди з Росією” може бути зірвано Китаєм.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Таємна допомога Китаю РФ

Авто статті наголошує: можливо, Трамп та його радники не врахували у своїй стратегії щодо Росії те, що Китай вважає себе переможцем у війні в Україні, а тому має високу мотивацію продовжувати надавати військову допомогу Москві. Пекін веде власну опосередковану війну проти Сполучених Штатів Америки, підтримуючи агресорку РФ.

КНР утримується від постачань повністю зібраних систем озброєння до Росії, щоб уникнути гніву Вашингтона, але натомість приховано постачає технології подвійного призначення, що використовуються для виробництва військової техніки. Ці критично важливі компоненти включають мікроелектроніку, оптику для танків, супутникові датчики, навігаційне обладнання тощо.

“Китай продає їх Росії відкрито через державні підприємства або таємно через підставні компанії, нібито для цивільного використання. Насправді, вони посилюють бойові можливості РФ, дозволяючи Москві вести затяжну війну на виснаження в Україні”, - наголошує The Telegraph.

Підтримка режиму Кремля

Особливе значення має роль Китаю як суб'єкта, що сприяє проведенню Москви кампанії з використання безпілотників. Країна щороку імпортує БпЛА на мільйони доларів, а також виробляє їх спільно з китайськими фірмами в Росії.

Розвідувальні оцінки свідчать про те, що РФ створила секретний завод з виробництва безпілотників в КНР через «Купол», дочірню компанію російської державної збройової компанії «Алмаз-Антей», де інженери розробили та провели льотні випробування нової моделі бойового безпілотника далекого радіусу дії під назвою «Гарпія-3» .

Допомагаючи підживлювати російську економіку воєнного часу, Китай (разом з Індією) був головним імпортером російської нафти. Саме на частку Пекіна припадало 47% експорту сирої нафти з Росії в червні 2025-го. Значна частина експорту палива транспортується тіньовим флотом немаркованих танкерів, щоб обійти режим санкцій.

Окрім того, більше об'єднуючись з Москвою проти США, Китай прагне збільшити імпорт газу з Росії, водночас скоротивши закупівлі зрідженого природного газу в Америці.

Зацікавлення Китаю у війні

“Обґрунтування Пекіна можна проілюструвати наступною китайською алегорією: “Поки два тигри люто б'ються в долині, мудра мавпа сидить на вершині гори, дивиться вниз і чекає, чим це закінчиться”. Пекін вважає себе мудрою мавпою, яка терпляче чекає, поки Москва та Вашингтон руйнують свої відповідні бойові арсенали”, - йдеться у статті.

Хоча Китай і Росія публічно зображують себе союзниками, оголосивши «партнерство без обмежень» 2022-го, насправді вони є стратегічними опонентами, пов'язаними опортуністичними відносинами, спрямованими на досягнення спільної мети – обмеження геополітичного домінування США та Заходу.

The Telegraph наголошу, що ці дві країни мали численні прикордонні зіткнення протягом своєї бурхливої історії та донині підтримують територіальний спір на Далекому Сході Росії. Демографічно скорочується, Росія розглядає багаторічну міграцію китайських громадян до свого Далекого Сходу як серйозну загрозу.

Окрім того, Путін ще 2000-го, попереджав, якщо Кремль не докладе «реальних зусиль» для розвитку свого Далекого Сходу в короткостроковій перспективі, то «через кілька десятиліть її російське населення буде переважно розмовляти японською, китайською та корейською мовами».

Зазначається, що Китай зацікавлений у затягуванні конфлікту в Україні своїм бажанням скоротити арсенали зброї США, які вже виснажені до небезпечного рівня в результаті допомоги Україні та Ізраїлю.

“Китай вважає зниження бойової готовності Америки вирішальним фактором для запобігання втручанню США у майбутнє вторгнення Китаю на Тайвань, яке деякі військові командири США оцінюють як ймовірне приблизно 2027-го. Для Пекіна виконання його грандіозного плану «Єдиний Китай» до 2049-го шляхом забезпечення контролю над Тайванем, ймовірно, матиме пріоритет над підтримкою транзакційних відносин та уникненням торговельної війни з Вашингтоном”, - наголошують у статті.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зробив важливу заяву про "кризу" між РФ та Україною. З його слів, процес врегулювання «кризи» між Росією та Україною «зараз перебуває на вирішальному етапі».

Нагадаємо, вже завтра, 8 серпня, спливає новий термін ультиматуму, який президент США Дональд Трамп висунув Росії. Вчора його його посланець Стів Віткофф завершив переговори з російським диктатором Путіним щодо війни в Україні. Після цієї зустрічі Дональд Трамп похвалився "прогресом". Чи означає це подовження дедлайну ультиматуму Трампа або його скасування, глава Білого дому не пояснив.

Окрім того, президент США заявив про можливу зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним після "дуже добрих розмов", які відбулися між сторонами. Вона, каже Трамп, може відбутися "дуже скоро".