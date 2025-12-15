Мирна угода з гарантіями для України: у США озвучили очікування щодо позиції РФ

Переговори / © Getty Images

За даними Вашингтона, у переговорах щодо України зафіксовано прогрес у вирішенні найскладніших територіальних питань.

Про це заявив високопоставлений американський чиновник після двох днів переговорів у Берліні, спілкуючись із журналістами у форматі телефонної пресконференції, передає Le Monde.

За його словами, до безпекового блоку проєкту майбутньої угоди включено “все, що, на думку США, необхідно Україні, аби вона почувалася в безпеці”.

Американські представники також повідомили про зближення позицій із Києвом щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, яка нині перебуває під російською окупацією.

Коментуючи територіальні питання, чиновник зазначив, що Сполучені Штати передали Володимир Зеленський “інтелектуально стимулюючі пропозиції”.

“Йому потрібно повернутися до нас із відповіддю. Коли це станеться, ми будемо зобов’язані обговорити ці ідеї з російською стороною та нашими європейськими партнерами”, — пояснив він. За його словами, у Вашингтоні “дуже задоволені досягнутим прогресом, зокрема і в територіальних питаннях”.

Американський переговорник також анонсував нові консультації вже найближчими вихідними у США — за участю робочих груп і військових, під час яких планують “переглянути карти”. Водночас він визнав, що, попри значний поступ, частина питань залишається відкритою:

“Ми, ймовірно, врегулювали близько 90% суперечок між Україною та Росією, але деякі моменти ще потребують рішення”.

Тим часом сам президент України, виступаючи на спільній пресконференції з Фрідріх Мерц, підтвердив наявність “різних позицій” Києва і Вашингтона щодо можливих територіальних поступок у межах мирного врегулювання.

У неділю Зеленський також прокоментував заяви Дональд Трамп про те, що саме Україна нібито не підтримує американський мирний план. За словами президента, Київ уже передав США свої останні коментарі та правки до документа.

“План не може подобатися всім, адже він передбачає різні компроміси. Але для нас найважливіше, щоб він був максимально справедливим передусім для України та водночас ефективним”, — наголосив глава держави.

Раніше повідомлялось, що сьогодні відбудеться розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейським лідерам для обговорення мирної угоди.