Мирна угода з Росією: Трамп розповів деталі розмови з Путіним

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.

Про це він розповів під пресконференції.

«Ми будемо мати хорошу можливість працювати разом, у нас були продуктивні переговори. У нас непоганий шанс досягти мирного врегулювання. Поки ми його не досягли», — заявив Трамп.

Він додав, що зустріч була «надзвичайно продуктивною», багато питань узгоджено, залишилися лише кілька деталей: «Дійсно вважаю, ми мали дуже продуктивну зустріч, у багатьох напрямках ми дійшли згоди по більшості великих питань. Ми не повністю дійшли до кінця у цьому процесі, але ми зробили немалий крок уперед».

Трамп також повідомив, що планує подзвонити президенту України Володимиру Зеленському, представникам НАТО та іншим відповідним особам, щоб поділитися результатами переговорів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Москві.

Також повідомлялось, що російський лідер після саміту з президентом СШа Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.