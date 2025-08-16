ТСН у соціальних мережах

Мирна угода з Росією: Трамп розповів деталі розмови з Путіним

Дональд Трамп прокоментував переговори з Володимиром Путіним

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з російським лідером Володимиром Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.

Про це він розповів під пресконференції.

«Ми будемо мати хорошу можливість працювати разом, у нас були продуктивні переговори. У нас непоганий шанс досягти мирного врегулювання. Поки ми його не досягли», — заявив Трамп.

Трамп також повідомив, що планує подзвонити президенту України Володимиру Зеленському, представникам НАТО та іншим відповідним особам, щоб поділитися результатами переговорів.

Дійсно вважаю, ми мали дуже продуктивну зустріч, у багатьох напрямках ми дійшли згоди по більшості великих питань. Ми не повністю дійшли до кінця у цьому процесі, але ми зробили немалий крок вперед. Я буду дзвонити неповзі в НАТО, різним людям, яким буде доцільно дзвонити. Подзвоню президенту Зеленському щодо результатів цієї зустрічі», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський диктатор Володимир Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Москві.

Також повідомлялось, що російський лідер після саміту з президентом СШа Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.

