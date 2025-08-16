Мирна угода замість перемир’я: пропозицію Трампа прокоментували в Офісі президента

Президент РФ Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Пропозиція президента США Дональда Трампа одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною може бути предметом обговорення. Проте позиція України полягає в тому, що простір для дипломатії відкривається після припинення вогню.

Про це заявив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі національного телемарафону.

«Наше бачення: спочатку припинення вогню, а потім все інше», — сказав він.

За словами Лещенка, логіка України полягає у тому, щоб зафіксувати лінію вогню, припинити бої, а тоді говорити про потенційну мирну угоду.

Радник голови ОП пояснив ризики для України у разі укладення угоди без припинення бойових дій.

«Фактично ми можемо закликати якісь моделі на десятиліття наперед, виходячи просто з тимчасової переваги чи ситуації на полі бою, де, умовно кажучи, 10 російських військовослужбовців пішки зайшли на позиції. На карті це буде відображатися як втрачена територія, насправді все це буде ліквідовано протягом менше одного тижня», — сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після переговорів з Путіним на Алясці та телефонної розмови із Зеленським заявив, що найкращий спосіб завершити війну — це перейти «безпосередньо до мирної угоди, яка б поклала край війні, а не до угоди, яка часто не виконується».

Після саміту з президентом держави-агресорки Дональд Трамп заявив про «непоганий шанс досягти мирного врегулювання», та зауважив, що його поки що не досягнуто.

Під час інтерв’ю після саміту Трамп закликав Зеленського укласти угоду з Росією та додав, що готовий бути присутнім на можливій зустрічі Зеленського і Путіна.