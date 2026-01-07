Мирна угода: Умєров відзвітував про третій раунд переговорів з представниками США

Рустем Умєров / © Associated Press

У Парижі відбувся третій раунд переговорів між Україною та представниками Сполучених Штатів.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Провели черговий раунд консультацій зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а також співробітником Білого дому Джошем Груенбаумом. Це вже була третя зустріч з американською стороною протягом двох днів у Парижі", — зазначив Умєров.

З українського боку в переговорах взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, керівник Офісу президента України Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник Офісу президента Олександр Бевз.

Під час зустрічі сторони предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни, а також можливі формати подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і США.

За підсумками дня РНБО готує детальну доповідь для президента України.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов повідомив, що у переговорах в Парижі про мир в Україні вже є конкретні результати щодо миру та гарантій безпеки.

Також раніше повідомлялось, що у Парижі Європа та США узгодили гарантії безпеки для України. Союзники Києва представили план, який містить довгострокову підтримку ЗСУ та можливе розміщення іноземних військ на території країни після припинення вогню. Важливим є те, наголошують європейські лідери, щоб будь-яка мирна угода з Росією не означала капітуляцію України та не створювала нових загроз у майбутньому.