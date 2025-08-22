Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп 18 серпня заявив, що йому вдалося швидко просунутися в напрямку мирної угоди щодо війни в Україні. Проте вже 21 серпня він змінив тон, наголосивши, що Київ не зможе перемогти без проведення нових атак на території Росії. Такий різкий поворот продемонстрував згасання оптимізму навколо останніх ініціатив Трампа щодо припинення війни.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Газета пише, що очікування Трампа на проведення саміту з президентом Росії Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським для підписання мирної угоди не виправдалися. Не спрацював і резервний план, який передбачав окрему зустріч Путіна і Зеленського для обговорення завершення війни. Також Кремль відкинув ідею введення до України західних миротворців у разі досягнення домовленостей.

На думку видання, однією з причин провалу є принципова різниця у стилях ведення переговорів американського та російського лідерів.

«Президент США, за словами колишніх помічників, дотримується імпровізаційного підходу, багато в чому заснованого на особистих стосунках. Путін методичний у своїй підготовці і позбавлений сентиментальності. Трамп прагне якнайшвидшого припинення конфлікту… Путін грає у тривалішу гру, розраховуючи, що Росія зможе поступово покращити свої позиції на полі бою, поки дипломати ведуть переговори, навіть якщо це коштуватиме тисяч жертв з обох сторін», — зазначає WSJ.

Експерти припускають, що допис Трампа в соцмережах із закликом до українських атак на Росію може бути спробою посилити власні переговорні позиції, оскільки дипломатичні зусилля не дають результату.

«Це свідчить про те, що він розуміє, що тиск на Росію — найкричущіший недолік його так званої стратегії. Але якщо в розробці немає зброї, що підкріплює цю стратегію, то цінність її знижується», — пояснив колишній посол США в Росії та НАТО Александр Вершбоу.

Колишня провідна експертка із питань Росії в Раді національної безпеки США Фіона Гілл підкреслила, що зустрічі Трампа з Путіним, Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі лише ускладнили переговорний процес. За словами Гілл, Вашингтон і Москва можуть по-різному розуміти гарантії безпеки.

«Ми наче застрягли в Україні, і зараз усі, включно з Путіним, намагаються керувати Трампом. Росіяни використовують терміни в певному контексті, а Трамп цього не помічає. Можливо, Путін навмисно створював у нього враження, що він із ним згоден», — розповіла Гілл.

Попри впевненість адміністрації Трампа у можливості швидкої угоди, деякі колишні посадовці налаштовані скептично.

«Ми перебуваємо там же, де були два тижні тому, там же, де були пів року тому. Угоди ніколи не буде. Путін ніколи не погодиться«, — висловився колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Нагадаємо, 21 серпня Трамп заявив, що за два тижні ситуація з врегулюванням війни в Україні проясниться. Президент США не виключив, що змушений буде «обрати іншу тактику».

До слова, за оцінками колишнього спеціального радника командувача армії США в Європі Марка Войгера, Путін та його режим не бажають брати участь у жодній миротворчій діяльності. Наразі немає жодного мирного процесу. Своїми нинішніми заявами Москва намагається виграти час.