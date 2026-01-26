- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 2 хв
Мир чи пастка: дипломат пояснив, що загрожує Україні у нових переговорах
Валерій Чалий застерігає, що мирні переговори можуть приховувати ризики для суверенітету України та стати пасткою через непрозорі формули і обіцянки безпекових гарантій.
Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру та колишній Надзвичайний і Повноважний посол України в США, попередив про ризики нинішніх мирних переговорів щодо України.
Про це Чалий написав у Facebook.
“Нам “годують” історії про 100% гарантії безпеки від США та світле майбутнє з 800 мільярдами доларів інвестицій. Але що таке “формула Анкоріджа” з вирішенням “територіального питання” – ніхто не пояснює”, – зазначив Чалий.
За його словами, головна небезпека у тому, що Україна може опинитися в ситуації, коли її суверенітет буде під питанням, а переговори стануть “котом у мішку”. Те, що сьогодні здається оптимальним рішенням для переговорників, може виявитися невиконуваним і не прийнятим українським суспільством, попередив дипломат.
“Ще й з того кота бідного шерсть шкребуть безжально. Сподіваюся, наші представники усвідомлюють усі ризики та мають повне розуміння цього моменту”, – підкреслив Чалий.
Нагадаємо, тристороння зустріч щодо завершення війни в Україні готується до нового раунду. Президент Зеленський наголосив, що Україна буде максимально підготовлена до обговорення всіх питань на наступній зустрічі трьох сторін, яка попередньо запланована на неділю, 1 лютого.
Раніше ми писали про те, що спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер 22 січня ввечері доставлять до Москви проєкт мирної угоди. Американські посадовці планують обговорити з Володимиром Путіним 20-пунктний план щодо припинення війни, який, за їхніми словами, вже готовий більш ніж на 90%.
Віткофф зазначив, що процес переговорів наближається до фінальної стадії. За його словами, командам вдалося досягти значного прогресу і вирішення конфлікту вже близьке.