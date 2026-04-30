Мирні переговори на паузі: в ОП розповіли про формат контактів з Росією

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк / © Associated Press

Активна фаза мирних переговорів між українською та російською сторонами наразі повністю зупинена. Між країнами відсутня будь-яка пряма політична комунікація, а єдиним винятком залишається точкове вирішення гуманітарних питань.

Про деталі поточного стану контактів із державою-агресором розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю для «Новини.LIVE».

Гуманітарний трек та психіатрична експертиза

За словами Подоляка, наразі переговорний процес перебуває на паузі, і сторони не ведуть безпосередніх комунікацій для уточнення позицій. Єдиним компонентом, який дійсно активно проговорюється, залишається гуманітарний напрямок, тобто обмін полоненими.

За цей вузький трек комунікації відповідає керівник ОПУ Кирило Буданов. Щодо інших можливих контактів посадовець зіронізував над здатністю росіян адекватно сприймати реальність та йти на діалог.

«Там скоріше треба було б провести психологічну експертизу… чи судово-психіатричну експертизу для того, щоб встановити, чи вони готові взагалі чути», — зазначив Подоляк.

Очікування американської делегації

Важливим кроком для розуміння подальших дій Києва є очікуваний візит до України американських партнерів. Радник ОП підтвердив, що українська сторона активно готується до цих зустрічей та планування стратегії. Саме цей візит має визначити, як наша держава рухатиметься далі на дипломатичному рівні.

«Очікуємо ще раз на візит сюди американської делегації, це було б правильно, і очікуємо на те, що буде зрозуміло, як ми далі рухаємося», — зазначив Подоляк.

Проте точних термінів прибуття представників США в Офісі президента наразі не називають. Планування цього візиту безпосередньо залежить від украй нестабільної міжнародної ситуації, зокрема від розвитку подій на Близькому Сході.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про готовність до мирних переговорів. За його словами, Україна готова провести тристоронні перемовини з США та РФ в Азербайджані.

