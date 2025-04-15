Мирні переговори на порозі глухого кута: експерт дав невтішний прогноз

Політолог Володимир Фесенко вважає, що переговорний процес практично хзайшов у глухий кут / © ТСН

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Заяву спецпредставника президента США Стіва Віткоффа після зустрічі з кремлівським диктатором Путіним щодо перебігу війни в Україні навряд чи можна розцінювати, як наближення до миру.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua .

В інтерв’ю американським ЗМІ Віткофф натякнув, що «ми, можливо, перебуваємо на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу загалом».

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«Чи є ми на порозі? У мене зовсім інша оцінка ситуації. Ми на порозі глухого кута в переговорному процесі. На превеликий жаль», — зазначив експерт.

На його думку, Віткофф фактично транслює позицію Кремля.

«У чому парадокс нинішньої ситуації — формально Стів Віткофф є спецпредставником Трампа у відносинах з Росією, а по суті він став спецпредставником Путіна у відносинах з Трампом. Те, що він озвучує — це фактично російська позиція. Це російське уявлення. Я б сказав так: це прояв російської тактики», — пояснив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, Трамп, перейнявши кремлівські наративи про «провокацію війни», різко змінив тон щодо України. Зеленський на це відповів критикою Вашингтону щодо «м’якості до Москви».