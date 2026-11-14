Володимир Путін. / © Associated Press

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США і Україна наполягають на участі європейських представників у майбутніх мирних переговорах із Росією. Втім, Кремль не хоче допускати Європу до обговорення завершення війни і продовжує висувати ультимативні вимоги.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики наголошують, що Москва пропонує Європі лише переговори про нову архітектуру безпеки на континенті, фактично наполягаючи на реалізації своїх початкових забаганок 2021-го — демонтажі НАТО.

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Зауважимо, спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф заявили, що Київ і Москва домовилися розширити наступний раунд переговорів, включивши до нього представників Європи, для як вирішення територіальних питань, так і ширших післявоєнних домовленостей щодо європейської безпеки.

Зокрема, Кушнер зауважив: американська делегація погодилася з позицією президента Володимира Зеленського, що жодні масштабні домовленості щодо безпеки в Європі не можуть бути досягнуті без врегулювання безпекових питань України. За його словами, ці взаємопов’язані теми сторони мають обговорювати паралельно.

Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером 12 листопада «фюрер» Володимир Путін нібито не порушував питання участі європейських лідерів у наступному раунді переговорів.

«Представники Кремля погоджуються на участь Європи в майбутніх мирних переговорах лише за умови, що йтиметься про просування російських вимог щодо демонтажу системи безпеки, яка сформувалася на континенті після завершення холодної війни», — йдеться у звіті.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков нахабно заявив, мовляв, Росія може обговорювати участь європейців у переговорах щодо припинення війни в Україні лише тоді як їхні «справжні» наміри і готовність зробити внесок у мирний процес «стануть зрозумілими» для Москви.

Своєю чергою, помічник «фюрера» Юрій Ушаков після зустрічі посланців США з Путіним заявив, нібито РФ сподівається, що представники Європи домовляться про параметри нової архітектури безпеки Європи. Він також окреслив ключові вимоги Кремля щодо створення нової архітектури безпеки — припинення розширення НАТО, заборона розгортання їхніх систем озброєння поблизу кордонів Росії та повернення Альянсу до конфігурації 1997-го — це ті самі ультиматуми, які Росія висунула ще п’ять років тому.

«Кремль і надалі намагається диктувати Європі власні умови участі в майбутніх переговорах. Висунуті Москвою ультиматуми фактично передбачають демонтаж НАТО. Водночас Росія не хоче дозволяти європейським країнам долучатися до зусиль із припинення війни проти України та розроблення гарантій безпеки для Києва на післявоєнний період», — йдеться у звіті.

Вимоги РФ щодо НАТО — що відомо

Аналітики ISW наголошують, що переговірники Росії використали переговори в Абу-Дабі, щоб підтвердити свої вимоги щодо НАТО 2021-го. Зокрема, йдеться про надання РФ права вето на розміщення військ у країнах, які вступили до Альянсу після 1997-го.

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Німецьке видання Bild повідомило, що Росія висунула Європі вимоги щодо Фінляндії та Балтії. Серед ключових умов Москви — відмова НАТО від розміщення військових баз в Естонії, Латвії та Литві. Водночас від Фінляндії, згідно з цим планом, потрібно вийти із Північноатлантичного альянсу.

Водночас Фінляндія жорстко відповіла на вимогу Росії щодо НАТО. Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що російські вимоги щодо скорочення присутності Альянсу в країнах східного флангу не можуть бути предметом переговорів.

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