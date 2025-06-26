- Дата публікації
Мирні переговори щодо України: політолог розповів, що приховує Саміт НАТО і коли очікувати змін
Саміт НАТО розкрив справжні причини та приховані домовленості між США та ЄС. Політолог Вадим Денисенко пояснив, що стоїть за лаштунками великої політики.
Мирні переговори не почнуться раніше кінця 2025 року.
Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко у соцмережі Facebook, коментуючи результати саміту НАТО, який відбувся 24–25 червня у Гаазі (Нідерланди).
Денисенко навів дев’ять аргументів.
«1. Після війни в Ірані на сцену повернувся „передвиборчий“ Трамп — страшний і непередбачуваний. Саміт став бенефісом одного „актора“, який щойно переміг в двох війнах. І всі учасники (глядачі) прийняли рішення, що для благополуччя Європи потрібно запропонувати йому його перший тріумф. Шоу вдалося. І викликало ілюзію повернення до нормальності.
2. Після завершення бойових дій в Ірані та стабілізації Близького Сходу, Америка повернулася до переговорів з ЄС, де Україна є частиною цих самих переговорів. Про що ці переговори? Про мита, безпеку (ядерна парасолька, американські бази, 5 стаття і утихомирення Росіі) та війна в Україні.
3. Гра Трампа доволі зрозуміла. Він хоче вирівняти торговий баланс із ЄС, перш за все, за рахунок купівлі американської зброї та будівництва високотехнологічних підприємств з ЄС на території США. В обмін на те, що США не виводитиме свої війська з Європи і гарантуватиме дотримання 5 статті НАТО. Власне, цей саміт, точніше обіцянка тратити 5% ВВП на оборону, став першим кроком до цієї угоди.
4. Але за дужками залишилося ще два питання. Перше з них — мита. Є два підходи: введення високих мит (30% і вище) на європейські товари або ж обнулення всіх мит (концепція запропонована Маском, між іншим). Макрон спробував підняти це питання, але Трамп не підтримав цю розмову (тріумф не передбачає складних переговорів). Але, якщо серйозно — мита в обмін на безпеку стають головною темою переговорів ЄС — США на наступні місяці.
5. Друге питання, яке навіть не обговорювалося, — пропозиції Дмітрієва, озвучені ще в Ер-Ріяді. Якщо коротко, Росія пропонувала США створити торгові доми, які продаватимуть підсанкційні товари в ЄС під російським прапором. Це заманлива для США пропозиція, але проти неї категорично виступає Європа. Не виключено, що Трамп спробує також увʼязати цю історію з митами.
6. Це все важливо для нас по одній причині: Росія, як пугало для Європи потрібно американцям для переговорів з ЄС, а тому Вашингтон не збирається поки посилювати тиск на Кремль, хоч і не буде ослабляти попередні санкції.
7. Переговори з європейцями, якщо не станеться чогось екстраординарного завершаться за кілька місяців (жовтень-листопад). І вже після того Трамп приступить до мирних переговорів по Україні і, очевидно до переговорів з Китаєм. При цьому, я впевнений, що зброю весь цей час нам будуть продавати.
8. В усій цій історії є одна велика проблема: як нам не випасти з переговорного трикутника США — ЄС — Україна. Наші мирні переговори залежать саме від того, як європейці будуть увʼязувати митний та безпековий фактори з мирними переговорами по Україні.
9. Також слід врахувати, що в США не так багато інструментів тиску на Росію, як це багато хто вважає (закон про 500% мита дуже міфологізований і неймовірно складний до виконання, якщо взагалі його можливо виконати). Єдина країна яка може реально натиснути на РФ — це Китай. Але Китай буде тиснути тільки тоді, коли вийде на зрозумілі для себе переговори з США. А ці переговори стануть реальністю після завершення переговорів з ЄС», — резюмував політолог.
Нагадаємо, в НАТО домовилися пом’якшити критику щодо Росії в підсумковій заяві.