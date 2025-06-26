Мирні переговори щодо України: політолог розповів, що приховує Саміт НАТО і коли очікувати змін

Політолог Вадим Денисенко / © УНІАН

Мирні переговори не почнуться раніше кінця 2025 року.

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко у соцмережі Facebook, коментуючи результати саміту НАТО, який відбувся 24–25 червня у Гаазі (Нідерланди).

Денисенко навів дев’ять аргументів.

«1. Після війни в Ірані на сцену повернувся „передвиборчий“ Трамп — страшний і непередбачуваний. Саміт став бенефісом одного „актора“, який щойно переміг в двох війнах. І всі учасники (глядачі) прийняли рішення, що для благополуччя Європи потрібно запропонувати йому його перший тріумф. Шоу вдалося. І викликало ілюзію повернення до нормальності.

2. Після завершення бойових дій в Ірані та стабілізації Близького Сходу, Америка повернулася до переговорів з ЄС, де Україна є частиною цих самих переговорів. Про що ці переговори? Про мита, безпеку (ядерна парасолька, американські бази, 5 стаття і утихомирення Росіі) та війна в Україні.

3. Гра Трампа доволі зрозуміла. Він хоче вирівняти торговий баланс із ЄС, перш за все, за рахунок купівлі американської зброї та будівництва високотехнологічних підприємств з ЄС на території США. В обмін на те, що США не виводитиме свої війська з Європи і гарантуватиме дотримання 5 статті НАТО. Власне, цей саміт, точніше обіцянка тратити 5% ВВП на оборону, став першим кроком до цієї угоди.

4. Але за дужками залишилося ще два питання. Перше з них — мита. Є два підходи: введення високих мит (30% і вище) на європейські товари або ж обнулення всіх мит (концепція запропонована Маском, між іншим). Макрон спробував підняти це питання, але Трамп не підтримав цю розмову (тріумф не передбачає складних переговорів). Але, якщо серйозно — мита в обмін на безпеку стають головною темою переговорів ЄС — США на наступні місяці.

5. Друге питання, яке навіть не обговорювалося, — пропозиції Дмітрієва, озвучені ще в Ер-Ріяді. Якщо коротко, Росія пропонувала США створити торгові доми, які продаватимуть підсанкційні товари в ЄС під російським прапором. Це заманлива для США пропозиція, але проти неї категорично виступає Європа. Не виключено, що Трамп спробує також увʼязати цю історію з митами.

6. Це все важливо для нас по одній причині: Росія, як пугало для Європи потрібно американцям для переговорів з ЄС, а тому Вашингтон не збирається поки посилювати тиск на Кремль, хоч і не буде ослабляти попередні санкції.

7. Переговори з європейцями, якщо не станеться чогось екстраординарного завершаться за кілька місяців (жовтень-листопад). І вже після того Трамп приступить до мирних переговорів по Україні і, очевидно до переговорів з Китаєм. При цьому, я впевнений, що зброю весь цей час нам будуть продавати.

8. В усій цій історії є одна велика проблема: як нам не випасти з переговорного трикутника США — ЄС — Україна. Наші мирні переговори залежать саме від того, як європейці будуть увʼязувати митний та безпековий фактори з мирними переговорами по Україні.

9. Також слід врахувати, що в США не так багато інструментів тиску на Росію, як це багато хто вважає (закон про 500% мита дуже міфологізований і неймовірно складний до виконання, якщо взагалі його можливо виконати). Єдина країна яка може реально натиснути на РФ — це Китай. Але Китай буде тиснути тільки тоді, коли вийде на зрозумілі для себе переговори з США. А ці переговори стануть реальністю після завершення переговорів з ЄС», — резюмував політолог.

Нагадаємо, в НАТО домовилися пом’якшити критику щодо Росії в підсумковій заяві.