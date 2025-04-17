Переговори у Парижі: як Україна та Європа шукають шляхи до припинення війни

Українська делегація в Парижі / МЗС України / © Міністерство закордонних справ України

Реклама

В Парижі 17 квітня відбулася перша зустріч української делегації з партнерами щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Обговорення відбулося із представниками держав «коаліції охочих» та спроможних гарантувати безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

В той час, коли українці та європейські партнери шукають шляхи припинення бойових дій, Росія продовжує шукати винних у війні та цинічно висувати свої ультиматуми.

Реклама

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Переговори із представниками держав «коаліції охочих»

Андрій Єрмак у Telegram зазначив, що із колегами вони обговорили припинення вогню й гарантії безпеки для України.

Також, Єрмак уточнив, що у переговорах в Єлисейському взяли участь:

дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн;

радник з питань національної безпеки Прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл;

радник з питань національної безпеки Федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Українська делегація в Парижі / Фото: МЗС України / © Міністерство закордонних справ України

Українська делегація в Парижі / Фото: МЗС України / © Міністерство закордонних справ України

Андрій Сибіга у мережі X додав, що обговорення стосувалося повного припинення вогню та розміщення багатонаціонального контингенту в Україні.

«Ми обговорили шляхи до справедливого і тривалого миру, у тому числі повного припинення вогню, багатонаціонального контингенту і гарантій безпеки для України», — зауважив Сибіга.

Своєю чергою міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що «робота над гарантіями безпеки разом з нашими партнерами триває».

«Наш пріоритет — результат, який гарантуватиме надійний мир для України та українців», — зауважив Умєров.

Окрім того, 17 квітня українська делегація зустрінеться з представниками США, які в цей час перебувають у Франції.

Зокрема, Париж відвідують спеціальний представник президента США Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо. Також до американської делегації приєднається спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог.

У Кремлі шукають винних

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу для журналістів наголосив, що контакти між Росією та США залишаються основним треком, яким ведеться робота щодо врегулювання російсько-українського конфлікту.

«Основний трек, яким ведеться робота з теми українського врегулювання, — це російсько-американські контакти, які тривають», — передають росЗМІ.

Пєсков також цинічно заявив, що РФ очікує від України та Європи «орієнтованості» на пошуки миру.

Він наголосив, що Вашингтон продовжує працювати з Європою та Україною, проте Європа буцімто не налаштована на мир.

«Звичайно, очікували б прояву європейцями та українцями орієнтованості на пошуки мирного врегулювання. На жаль, від європейців ми бачимо орієнтованість на продовження війни», — цинічно заявив він.

Мирні переговори на порозі «глухого кута»

Політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua розповів, що переговорний процес може зайти в «глухий кут».

Аналізуючи заяву спецпредставника США Віткоффа після зустрічі з Путіним, експерт зазначив, що її не можна вважати кроком до миру. На думку політолога, Віткофф фактично передає позицію Кремля.

«У чому парадокс нинішньої ситуації — формально Стів Віткофф є спецпредставником Трампа у відносинах з Росією, а по суті він став спецпредставником Путіна у відносинах з Трампом. Те, що він озвучує — це фактично російська позиція. Це російське уявлення. Я б сказав так: це прояв російської тактики», — пояснив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше Москва цинічно заявила про «приналежність» українських регіонів. Йдеться про тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також так звані «ЛНР» і «ДНР».

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.