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Мирні переговори щодо України в Лондоні: нардеп повідомив деталі
Українська делегація візьме участь у цих переговорах.
Завтра у Лондоні розпочнуться мирні консультації щодо врегулювання війни в Україні.
Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
За його словами, українська делегація візьме участь у цих переговорах, які стануть продовженням консультацій, що відбувалися минулого тижня в Парижі.
"Це саме ті консультації, згідно з якими має бути досягнута спільна позиція України-Європи-Британії та США. І далі ця позиція буде передана Росії", – написав Олексій Гончаренко.
Раніше повідомлялось, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа знову прибудуть до Лондона, де мають відбутися переговори, спрямовані на врегулювання питання тимчасового перемир’я в Україні.