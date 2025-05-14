Мирні переговори у Стамбулі: на що розраховує Україна

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський очікує на підтвердження участі президента РФ Володимира Путіна у майбутніх мирних переговорах у Туреччині.

Як повідомило агентству Reuters джерело в українських дипломатичних колах, керівництво країни ухвалить подальші рішення на основі того, чи з’явиться російський лідер особисто на перемовинах у Стамбулі, запланованих на четвер.

«Все залежатиме від того, чи побоїться Путін приїхати до Стамбула чи ні», — зазначило джерело.

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Зеленський раніше закликав Путіна особисто приєднатися до перемовин, що могли б стати першою зустріччю лідерів двох країн від грудня 2019 року.

Водночас Кремль підтвердив прибуття російської делегації до Туреччини, однак не уточнив, хто саме її представлятиме і чи буде присутній Путін.

Перемовини у Стамбулі вже відбувалися у березні 2022 року — тоді це була одна з перших спроб зупинити повномасштабну війну. Тепер ключовим питанням є не лише склад делегацій, а й готовність обох сторін до тривалого перемир’я.

Президент США Дональд Трамп, який перебуває з візитом на Близькому Сході, заявив, що може відвідати Туреччину, однак не впевнений, чи з’явиться Путін.

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Зеленський наголосив, що головним пріоритетом України є досягнення беззастережного припинення вогню хоча б на 30 днів. Саме цю позицію українська сторона планує відстоювати у Стамбулі.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, Володимир Зеленський вважає, що якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини — це буде фінальна точка демонстрації, що росіяни не готові до закінчення війни.

Хоча 10 травня саме Путін на пресконференції запропонував відновити переговори з Україною.

У Росії заявляють про підготовку до можливих переговорів у Стамбулі, але склад делегації досі залишається невідомим.

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Як повідомляють російські ЗМІ, остаточне рішення про представників РФ ухвалить особисто Путін.

Віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що нові переговори можуть бути успішними, проте лише за умови, що Україна відмовиться від ультиматумів і шукатиме компроміси.