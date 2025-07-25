Після Стамбула: чи можлива зустріч Зеленського та Путіна

Володимир Зеленський та Володимир Путін / © ТСН

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Після переговорів у Стамбулі, де Україна чітко окреслила умови для миру? серед яких — зустріч лідерів за участю міжнародних посередників.

Таким чином, міжнародна увага зосередилася на одному питанні: чи справді кремлівський диктатор Володимир Путін готовий до серйозних переговорів.

Своєю чергою Україна наполягає на зустрічі до кінця серпня, однак Кремль демонструє невпевненість, посилаючись на «непідготовленість» та «протиріччя».

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Що відомо про потенційні переговори президентів України та Росії — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Переговори у Стамбулі

Під час зустрічі делегацій України та Росії у Стамбулі 23 липня, українська сторона чітко висловила росіянам три ключові питання, серед яких:

повне та беззастережне припинення вогню, що включає відмову від будь-яких атак на цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру,

проведення переговорів на вищому рівні: зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним за участю інших світових лідерів — президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Україна пропонує організувати цю зустріч до кінця серпня, враховуючи ключові часові рамки, запропоновані партнерами,

розширення гуманітарної співпраці, зокрема повернення всіх українських полонених, у тому числі цивільних осіб і дітей, які були незаконно депортовані до Росії.

Переговори у Стамбулі / © Getty Images

Очільник української делегації Рустем Умєров наголосив, що зустріч лідерів України та РФ може стати ключем до розблокування політичних та безпекових питань.

Також секретар РНБО підкреслив, що Україна та президент Зеленський відкриті до діалогу. Однак головне питання — чи справді Путін готовий до чесних переговорів, без схованки за посередниками чи чужими повноваженнями.

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«Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру — зокрема Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу. Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів — до відповідальності, від війни — до рішень», — резюмував Рустем Умєров.

Реакція Кремля

Відповідь на пропозицію України щодо зустрічі лідерів наприкінці серпня, у Кремлі неоднозначна.

Помічник диктатора Володимир Мединський заявляє, що ці «переговори мають поставити крапку».

Однак, за його словами, щоб організувати таку зустріч необхідно опрацювати умови угоди та буцімто зрозуміти, що «на ній обговорювати». Окрім того, переговори Зеленського та Путіна має бути підготовлені «відповідним чином». Мовляв, цю позицію російська делегація «донесла» представникам України.

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Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливості організації зустрічі між Зеленським і Путіним до кінця серпня. Він зазначив, що «зважаючи на масштаб невирішених питань, важко уявити, як можна раптово подолати цю дистанцію».

«Київ розмовами про зустріч лідерів намагається поставити візок попереду коня», — цинічно заявив представник Кремля.

Згодом він додав, що потенційна зустріч Путіна та Зеленського може і має «поставити остаточну точку у врегулюванні конфлікту» і зафіксувати домовленості, які потрібно напрацювати під час експертної роботи.

«Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів — очевидно що навряд», — зазначив Пєсков. Він додав, що наразі підходи Москви та Києва діаметрально протилежні, тож навряд чи їх можна зблизити одразу.

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Москва почала подавати сигнали

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що давно публічно заявляє про потенційну зустріч із Путіним, однак лише зараз Москва почала надсилати такі ж сигнали.

«Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда (порядок денний — Ред.) такої зустрічі — зустрічі на рівні лідерів. Ми піднімаємо це питання публічно завжди. Вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі», — сказав Зеленський під час спілкування із журналістами.

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Водночас глава держави припустив, що відповідних сигналів вдалося домогтися від Росії «деякими кроками на території РФ та деякими операціями».

«Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це», — зауважив український лідер.

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Ердоган пропонує зібрати лідерів у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує цього тижня провести телефонні розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним та американським президентом Дональдом Трампом.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Таким чином Ердоган хоче з’ясувати наміри лідерів щодо зустрічі у Стамбулі для вирішення питання «війни в Україні».

«Найближчим часом, можливо цього тижня, проведемо переговори з Путіним, а також, можливо, з Трампом, щоб з’ясувати, чи зможемо ми зібрати цих лідерів (Путіна та Зеленського – Ред.) разом у Стамбулі. В цьому полягає наша робота», — висловився президент Туреччини.

Водночас надвечір 25 липня, американський лідер Дональд Трамп заявив, що зустріч із лідерами України та Росії точно відбудеться.

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«Це точно станеться, хоча така зустріч мала відбутись ще три місяці тому», — зазначив Трамп.

Раніше американський президент заявив, що посилені санкції проти Росії можуть бути застосовані раніше, ніж мине оголошений ним 50-денний термін.

Що змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Колишній директор НАТО з планування політики Фабріс Потьє зазначає, що хоч Путін відправив свою делегацію до Стамбула, це не означає, що він планує завершувати війну.

Він вважає, що російський диктатор ймовірно відчуває свою перевагу на війні.

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«Він вважає, що все ще може захопити достатньо території та важелів впливу, щоб продовжувати війну. Той факт, що вони зустрічаються в Стамбулі, не слід сприймати як поворот російського керівництва до мирного врегулювання», — наголосив Фабріс Потьє.

Як наголошує експерт, Путін свято вірить у те, що зможе «пересидіти» військову та фінансову допомогу Україні від Заходу.

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Водночас дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії та Герцеговині у 2010–2017 роках Олександр Левченко озвучив кілька важелів впливу, що змусять Путіна зустрітися із Зеленським та сісти за стіл переговорів.

На думку Левченко, одним із ключових факторів тиску на Росію залишається 50-денний ультиматум Трампа. Йдеться про запровадження 100% мита на торгівлю з країнами, які продовжують купувати російські енергоносії, у разі відмови Кремля погодитися на перемир’я.

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«При американських митах у 100% на товари з Китаю, Індії та Бразилії вони навряд чи зможуть бути конкурентоспроможними на ринку США. Така ініціатива — це підштовхування цих країн до того, щоб вони, своєю чергою, підштовхували Росію до припинення вогню, після чого можна буде домовлятися про формат мирних переговорів», — зазначив експерт.

Серед інших важелів впливу це — реакція міжнародної спільноти, зокрема США, Європи та НАТО.

За словами Левченка, якщо Захід виявлятиме твердість і рішучість, тоді Кремль буде змушений коригувати свою політику.

Дипломат також наголосив, що сучасна війна ведеться одночасно на трьох напрямках — військовому, економічному та інформаційно-політичному. Щодо економічної частини, він зауважив, що нові європейські санкції можуть призвести до паралічу російської економіки.

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Крім того, він акцентував на значенні інформаційно-політичного фронту. На його думку, Кремль не зможе довго ігнорувати міжнародну реакцію на свої дії.

Інформаційний тиск стає дедалі потужнішим фактором, який з часом може суттєво підірвати позиції Росії», — підсумував Левченко.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Путін погодиться сісти за стіл переговорів лише після нищівних поразок на фронті.

«Такі поразки не відбудуться за кілька тижнів і, ймовірно, вимагатимуть кількох місяців або цілих воєнних кампаній. Це стане можливим за умови, що Захід погодиться належним чином озброїти та підтримати Сили оборони, щоб вони могли результативно проводити такі операції», — вважають в ISW.

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Схожої думки дотримується й політолог Олександр Леонов.

Він зазначив, що паніку у Кремлі уже спровокував 18-й пакет санкцій ЄС, водночас мова йде про нові військові пакети допомоги Україні.

За його словами, Росія починає реагувати на зміну західної позиції. Але головними факторами, які можуть реально змусити Москву до перемовин, залишаються два:

тупик на фронті, коли армія вже не здатна наступати,

економічна слабкість, яка не дозволяє утримувати нинішній рівень воєнної інтенсивності.

За його словами, Путін і далі ігноруватиме дипломатію, доки Захід не створить для нього безвихідну ситуацію. Однак останні рішення ЄС та США показують — антиросійський тиск лише посилюється.

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