Мирні переговори України та РФ / © ТСН

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У Стамбулі, 23 липня відбудеться черговий раунд мирних переговорів між Україною та Росією. Українська делегація насамперед планує обговорити питання щодо ймовірної особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Також очікується, що сторони обговорюватимуть гуманітарну допомогу, обмін полоненими та захист критичної інфраструктури.

Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров. До складу увійшли представники Офісу Президента, МЗС, ЗСУ, СБУ, розвідкию Щодо росіян, то в їхньому складі переговорників без змін. Їх знову очолюватиме помічний «фюрера» Володимир Мединський.

Зустріч делегацій розпочнеться приблизно о 19:00 за киїівським часом.

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ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів України та РФ: