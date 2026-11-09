Мирні переговори в Абу-Дабі: чим ризикує Україна та на що тиснуть США і Росія

Що відомо про переговори в Абу-Дабі 10–11 листопада / © ТСН.ua

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Упродовж 10–11 листопада в Абу-Дабі відбудуться тристоронні переговори за участі України, США та РФ. Сторони планують обговорити безпекові гарантії, припинення вогню і кроки для закінчення війни.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про майбутні переговори в Абу-Дабі та чого варто очікувати українцям.

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Хто увійде до складу делегацій з України, США та Росії

За словами держсекретаря Білого дому Марко Рубіо, на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі США представлятимуть спецпосланці Стів Віткофф і Джарерд Кушнер.

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На перемовинах в Абу-Дабі 10–11 листопада Україну представлятимуть керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров (очолить делегацію), очільник Офісу президента Кирило Буданов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, заступник начальника ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

До складу російської делегації увійшли Володимир Мединський, Сергій Рябков, Михайло Галузін, Ігор Костюков та Юрій Жигарловський.

Чи візьмуть участь у переговорах представники Європи

Як повідомив очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, Україна прагне забезпечити участь Європи в дипломатичному процесі. Тому 10–11 листопада в Абу-Дабі також відбудуться окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами, зокрема з представниками формату Е4 (Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія), а також НАТО та Єврокомісії для узгодження подальших спільних кроків.

Зі свого боку спецпредставник президента США та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер повідомив, що перед тристоронніми переговорами України, США та РФ в Абу-Дабі він і Стів Віткофф проведуть консультації з європейськими партнерами: представниками України, Євросоюзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

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Спецпредставник президента США Джаред Кушнер / © Associated Press

«Щоб продовжити тісні консультації та координацію з питань європейської безпеки й повоєнного майбутнього України, які ми здійснювали протягом останніх кількох тижнів», — зазначив Кушнер.

Присутність Євросоюзу на переговорах підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. За її словами, ЄС буде в Абу-Дабі разом із партнерами.

Як повідомляє іноземне видання Politico, ЄС представлятимуть керівник апарату Єврокомісії Бйорн Зайберт і радниця президента Європейської ради Анна-Марія Бура. Німеччину на зустрічі представлятиме радник канцлера Фрідріха Мерца з питань зовнішньої політики Ґюнтер Зауттер, а НАТО — начальник штабу генсека Альянсу Джеффрі ван Леувен. До європейської делегації також мають приєднатися радники з національної безпеки Франції та Великої Британії.

Своєю чергою речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що участь Європи в переговорах в Абу-Дабі не передбачається. За його словами, це буде двосторонній формат України та Росії за посередництва лише США.

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Про що йтиметься на переговорах в Абу-Дабі

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України та всієї Європи є ключовою темою переговорів щодо закінчення війни, які відбудуться в Абу-Дабі.

«Ось у чому справа. Протягом усього часу, доки ми обговорюємо російсько-українську війну, постійно порушується одне питання — необхідність надання гарантій безпеки. Якою буде післявоєнна система безпеки України… і всього європейського континенту? Це одна з ключових тем, яка неодноразово порушувалася під час кожної розмови, коли обговорювалися перемови», — сказав він.

Марко Рубіо заявив, що гарантії безпеки для України та всієї Європи є ключовою темою переговорів в Абу-Дабі / © Associated Press

За його словами, хоча остаточних рішень ще немає і спершу потрібно зупинити бойові дії, сторони вже розглядають первинні пропозиції щодо майбутньої архітектури безпеки, на які посилається президент США Дональд Трамп.

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров також підтвердив, що безпекові гарантії стануть ключовим питанням на майбутніх переговорах між Україною, США та РФ в Абу-Дабі.

«Ба більше, сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає першим пунктом питання безпеки Росії, України та загалом безпеки в цьому регіоні», — сказав він.

Пєсков вирішив прокоментувати слова президента США Дональда Трампа про те, що «форма України дещо зміниться» після закінчення війни.

«Україна з погляду географії вже інша країна, реалії на землі очевидні», — сказав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що після укладення домовленостей Україна може мати інші територіальні обриси.

У програмі 60 Minutes на YouTube Трамп наголосив що мирні домовленості можуть бути досягнуті вже невдовзі, однак, на його думку, після завершення війни Україна може мати інші територіальні межі.

«Думаю, у нас буде угода, і я думаю, що це відбудеться. Як результат, Україна матиме дещо інші обриси. Послухайте, цієї війни взагалі не мало бути. Якби я був президентом, вона ніколи б не розпочалася», — заявив він.

Водночас американський очільник не пояснив, які саме зміни кордонів має на увазі та на яких умовах, на його думку, може бути укладена мирна угода.

Тим часом керівник Офісу президента Кирило Буданов висловив сподівання, що під час переговорів складеться конструктивний діалог. За його словами, на зустрічах велику увагу планують приділити поверенню українських захисників додому.

«Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому», — написав він у соцмережі Telegram.

Чого Україні очікувати від переговорів в Абу-Дабі

Український журналіст і публіцист Віталій Портников зазначає, що твердження про зацікавленість РФ у переговорах в Абу-Дабі через підвищення рівня делегації є дезінформацією.

За його словами, склад російської групи практично повністю повторює перемовини у Стамбулі 2025 року (зокрема, знову залучені Михайло Галузін і генерал Ігор Костюков), а рівень деяких представників навіть знизили, прибравши заступника міністра оборони Олександра Фоміна. Єдиним новим обличчям став куратор напрямку США Сергій Рябков, чия присутність зумовлена винятково переходом до тристороннього формату зустрічі.

«Рябков є куратором напрямку США в російському МЗС. Його залучили саме тому, що в Абу-Дабі, на відміну від Стамбула, заплановані тристоронні, а не двосторонні перемовини», — зазначив аналітик.

На думку Портникова, незмінність складу свідчить про відсутність у Кремля інтересу до реального переговорного процесу, тому очікувати вагомих рішень не варто.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також заявив, що не очікує від першого раунду тристоронніх переговорів в Абу-Дабі конкретних результатів, оскільки головним досягненням після тривалої перерви є сам факт відновлення діалогу. Водночас серйозніші результати українська сторона планує вже під час наступного раунду.

Своєю чергою прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере скептично оцінює перспективи швидкого прориву на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі 10–11 листопада та ставить під сумнів оптимізм Дональда Трампа щодо підписання мирної угоди найближчим часом.

За його словами, зустріч буде проміжним етапом, де обговорюватимуть припинення вогню у Чорному морі та питання щодо енергетики, заморожування лінії фронту та гарантії безпеки.

Стере сумнівається, що Путін щиро прагне миру — інакше війна б уже завершилася, — проте вважає участь РФ і готовність сісти за стіл переговорів певним кроком, оскільки відмова від досягнення результатів має свою ціну.

Мирні переговори про закінчення війни в Україні — останні новини

Напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером підготовку до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі 10–11 листопада та консультації технічних команд у Брюсселі.

Під час розмови він наголосив на складній ситуації з енергопостачанням через постійні російські атаки та висловив сподівання, що після завершення виборів у США американські представники зосередяться на мирних зусиллях.

Також 4 листопада у Брюсселі відбувалися переговори представників України, США, європейських країн і НАТО. Головними темами зустрічі стали гарантії безпеки для України та пакети допомоги для відновлення країни.

Нагадаємо, попередні тристоронні переговори між Україною, США та РФ в Абу-Дабі відбувалися упродовж 4–5 лютого 2026 року. Тоді головним результатом перемовин став обмін 314 полоненими.

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