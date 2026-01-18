ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
612
Час на прочитання
2 хв

Мирні переговори: євродепутат сказав, коли можливий перелам 2026 року

Євродепутат каже, що Росія не хоче підписувати мирний договір і постійно демонструє неготовність.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Пятрас Ауштрявічюс

Пятрас Ауштрявічюс / © ru.delfi.lt

Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс зазначив, що 2026 рік може стати переламним у переговорах, якщо США вживуть конкретні дії, а не лише обіцянки.

Про це він заявив «24 Каналу».

«Уся ця переговорна тактика адміністрації Трампа провалилась. Це треба визнати. Він обіцяв зробити це за день — три. Але Росія водить його за ніс. Навіть після таких очевидних висновків, коли зрозуміло, хто є хто, з’являються критичні висловлювання у бік України, що українці щось не зробили», — сказав він.

Пятрас Ауштрявічюс зазначив, що зараз спостерігається нерозуміння Білого дому, як вести переговори з Росією.

«Я бачу, що 2026 року переговори не обов’язково рухатимуться стрімко вперед. Я не бачу жодних принципових змін з боку Росії. Навпаки — вони грають у цій ситуації, йдуть на якісь переговори між Москвою та Вашингтоном, про які ми не все знаємо», — підкреслив євродепутат.

Що відомо про переговори

20–21 грудня у США відбулися переговори за участю спецпосланця Володимира Путіна Кирила Дмитрієва, спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Темою обговорення стало можливе завершення війни в Україні.

Українська сторона також провела паралельні переговори у Флориді з Уіткоффом і Кушнером.

Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, під час зустрічей основна увага приділялася чотирьом ключовим напрямам:

  • подальшому опрацюванню українського 20-пунктного мирного плану;

  • узгодженню підходів до багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;

  • обговоренню двосторонніх гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів;

  • розробці економічного плану відновлення та розвитку України.

Дата публікації
Кількість переглядів
612
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie