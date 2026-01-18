- Дата публікації
Мирні переговори: євродепутат сказав, коли можливий перелам 2026 року
Євродепутат каже, що Росія не хоче підписувати мирний договір і постійно демонструє неготовність.
Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс зазначив, що 2026 рік може стати переламним у переговорах, якщо США вживуть конкретні дії, а не лише обіцянки.
Про це він заявив «24 Каналу».
«Уся ця переговорна тактика адміністрації Трампа провалилась. Це треба визнати. Він обіцяв зробити це за день — три. Але Росія водить його за ніс. Навіть після таких очевидних висновків, коли зрозуміло, хто є хто, з’являються критичні висловлювання у бік України, що українці щось не зробили», — сказав він.
Пятрас Ауштрявічюс зазначив, що зараз спостерігається нерозуміння Білого дому, як вести переговори з Росією.
«Я бачу, що 2026 року переговори не обов’язково рухатимуться стрімко вперед. Я не бачу жодних принципових змін з боку Росії. Навпаки — вони грають у цій ситуації, йдуть на якісь переговори між Москвою та Вашингтоном, про які ми не все знаємо», — підкреслив євродепутат.
Що відомо про переговори
20–21 грудня у США відбулися переговори за участю спецпосланця Володимира Путіна Кирила Дмитрієва, спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Темою обговорення стало можливе завершення війни в Україні.
Українська сторона також провела паралельні переговори у Флориді з Уіткоффом і Кушнером.
Як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, під час зустрічей основна увага приділялася чотирьом ключовим напрямам:
подальшому опрацюванню українського 20-пунктного мирного плану;
узгодженню підходів до багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
обговоренню двосторонніх гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів;
розробці економічного плану відновлення та розвитку України.