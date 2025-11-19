- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 979
- Час на прочитання
- 2 хв
Мирні переговори: Зеленський визнав роль Трампа і погодився на майданчик в Туреччині
Український лідер запевнив, що Україна готова працювати в будь-яких «змістовних форматах, які можуть дати результат».
Президент України Володимир Зеленський після розмови із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що тільки США «мають достатню силу», щоб закінчити війну.
Про це йдеться в дописі в офіційному Telegram-каналі українського президента.
«Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство Президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну. І тільки Президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась», — наголосив Зеленський.
За його словами, у розмові з президентом Туреччини було обговорено «реальні шляхи до надійного та достойного закінчення війни».
«Президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик», — зазначив Зеленський.
Український лідер запевнив, що Україна готова працювати в будь-яких «змістовних форматах, які можуть дати результат».
«Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру — щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям», — підсумував він.
Нагадаємо, за інформацією видання Politico, Білий дім готує оприлюднення великої мирної угоди з Росією, яка, за очікуваннями чиновників, покладе край війні в Україні. Високопоставлений представник адміністрації повідомив, що рамкова угода про припинення конфлікту може бути погоджена всіма сторонами вже цього тижня або до кінця місяця.