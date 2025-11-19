Мирні переговори: Зеленський визнав роль Трампа і погодився на майданчик в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський після розмови із турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що тільки США «мають достатню силу», щоб закінчити війну.

Про це йдеться в дописі в офіційному Telegram-каналі українського президента.

«Ми в Україні від початку цього року підтримуємо всі рішучі кроки та лідерство Президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну. І тільки Президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась», — наголосив Зеленський.

За його словами, у розмові з президентом Туреччини було обговорено «реальні шляхи до надійного та достойного закінчення війни».

«Президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик», — зазначив Зеленський.

Український лідер запевнив, що Україна готова працювати в будь-яких «змістовних форматах, які можуть дати результат».

«Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру — щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям», — підсумував він.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, Білий дім готує оприлюднення великої мирної угоди з Росією, яка, за очікуваннями чиновників, покладе край війні в Україні. Високопоставлений представник адміністрації повідомив, що рамкова угода про припинення конфлікту може бути погоджена всіма сторонами вже цього тижня або до кінця місяця.