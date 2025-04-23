Мирні перемовини в Лондоні щодо війни в Україні: онлайн

Український прапор в Лондоні / © Associated Press

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У Лондоні, 23 квітня, відбувається зустріч представників України та США. Сторони обговорюватимуть можливість припинення вогню у війні Росії в Україні та розглядатимуть план Трампа про мирне врегулювання. Раунд переговорів в столиці Великої Британії може стати ключовим, адже в Білому Домі стали погрожувати вийти з переговорного процесу, якщо «угода провалиться» деталі якої вже просочилися у медіа. Тим часом українська сторона наполягає на повному та безумовному припиненні вогню.

Продовження паржських перемовин

Зустріч у Лондоні по суті є продовженням переговорів у Парижі які відбулися минулого тижня. Їньою метою було те, щоб американці, європейці та українці сформулювали спільну позицію, намагаючись наблизити Вашингтон до європейської та української позиції.

За даними численних джерел Reuters, тоді окремі пункти, запропоновані Вашингтоном, виявилися неприйнятними як для європейських держав, так і для України.

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Минулого тижня Рубіо заявив, що представлений ним і Віткоффом у Парижі американський план отримав загалом позитивну оцінку. Водночас джерела повідомляють, що серед пунктів, запропонованих США, було й фактичне визнання незаконної анексії Криму Росією — що є неприйнятним для Києва та європейських столиць.

Окрім Криму, дипломатичні джерела вказують на інші серйозні розбіжності, зокрема наполегливу вимогу Москви щодо скасування санкцій ЄС до завершення переговорного процесу — чому категорично опирається Євросоюз.

ТСН.ua веде текстовий онлайн, де в режимі реального часу інформуватимемо про всі події навколо та результати перемовин у Лондоні.