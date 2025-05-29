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Мирні перемовини у Стамбулі: у Білому домі відповіли, чи братимуть участь США
Потенційно президент США міг би відправити свого представника для участі у переговорах між Україною та Росією, але наразі такого рішення немає.
Адміністрація президента США Дональда Трампа очікує, що Україна та Росія зустрінуться за столом переговорів у Туреччині вже наступного тижня. Але наразі немає рішення щодо участі у цій зустрічі представників Сполучених Штатів.
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу у Вашингтоні у четвер, 29 травня.
«Ми повідомимо, якщо президент Трамп вирішить відправити [для участі у переговорах у Стамбулі — ред.] свого представника», — сказала Левітт.
Водночас вона не уточнила, кому саме зі своїх представників Трамп може доручити приєднатись до учасників зустрічі, яка потенційно може відбутися вже найближчого понеділка, 2 червня.
«Президент заохочував і закликав обидві сторони зустрітись і провести прямі переговори. І президент чітко дав зрозуміти від самого початку цього конфлікту, що він хоче побачити завершення конфлікту за столом переговорів, а не на полі бою. І він сказав про це обом лідерам [Зеленському та Путіну — ред.] — як публічно, так і приватно», — наголосила Керолайн Левітт.
Нагадаємо, Україна досі чекає на «меморандум» з російськими умовами миру. На думку політолога Ігоря Рейтеровича, це може свідчити про підготовку можливих маніпуляцій з боку Кремля.