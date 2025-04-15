Мирні плани Трампа для України: експосол заявив про поганий і дуже поганий варіанти

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Зважаючи на заяви представників президента США Кіта Келлога та Стіва Віткоффа, в американського лідера Дональда Трампа для України є поганий і дуже поганий варіанти мирного плану.

Таку думку експосол України в США та Франції Олег Шамшур висловив у інтерв’ю Oboz.ua.

Шамшур вважає, що президента Росії Володимира Путіна можуть задовольнити і план поділу України від Келлога, і план з офіційним визнанням окупованих територій російськими від Віткоффа.

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Експосол уточнив, що план Келлога є фактичним поділом України, розчленуванням країни на зони. Про це російський диктатор та інші представники Кремля неодноразово говорили і пропонували Заходу.

«При цьому Віткофф пішов ще далі. Він пропонує варіант, коли не просто є де-факто російська окупація, а, як каже Путін, „ще більше“, тобто офіційне визнання», — зауважив дипломат.

Він акцентував — будь-який план, який може зараз розглядатися в адміністрації Трампа, передбачає, що «Україні треба буде зробити поступки, у тому числі територіальні».

«Схоже на те, що зараз йдеться про те, що Путіну як мінімум дається право де-факто утримувати українські окуповані території. Залишилося тільки питання: це буде визнано офіційно, чи все-таки ні. Хоча я вважаю, що легше нам у будь-якому разі не буде. Тобто якщо взяти заяви Келлога і Віткоффа, у Трампа для України є поганий і дуже поганий варіанти», — висловився Шамшур.

Окрім того, він вважає, що у президента США немає якоїсь запланованої дати, до якої має вирішитися ситуація в Україні. Експосол гадає, що все розвиватиметься до того моменту, коли у Трампа увірветься терпець, коли він зрозуміє, що не зможе вирішити поставлене завдання.

«Таким чином, дійсно можливий і такий варіант, що він може сказати, мовляв, ну, раз так, я намагався, американський народе, ви бачите, але нічого не вийшло, тому хай розбираються самі», — припустив дипломат.

Водночас немає впевненості, що Трамп покладе відповідальність на Путіна.

Однак Шамшур припускає і «найкращий варіант за нинішньої ситуації»: припинення вогню, перемир’я на прийнятних для України умовах.

«Трамп може сказати, що я виконав своє завдання, і те, що планував, я зробив, тобто зупинив бойові дії. Тепер європейці, Україна і Росія, розбирайтесь далі самі. Це також цілком можливий варіант розвитку подій», — пояснив експосол.

Нагадаємо, після своєї зустрічі з Путіним Віткофф заявив, що мирна угода щодо України передбачатиме врегулювання питання «пʼяти територій».

Своєю чергою очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що досягти згоди зі США щодо ключових елементів мирної угоди — складне завдання.