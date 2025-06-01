Президент України Володимир Зеленський і президнт РФ Володимир Путін / © ТСН.ua

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Українська сторона на переговорах, запланованих на 2 червня у Стамбулі, представить росіянам пропозиції для досягнення міцного мирного врегулювання.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на копію документа, в якому викладена українська дорожня карта до миру.

За пропозицією України мирний процес повинен розпочатися з повного припинення вогню щонайменше на 30 днів.

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Після цього мають бути повернуті всі полонені, яких утримують обидві сторони, та українські діти, яких вивезли на територію, що контролюється Росією.

Потім відбудеться зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Росії Володимиром Путіним.

Згідно з планом, Москва та Київ — за участю Сполучених Штатів та Європи — працюватимуть над узгодженням умов, на яких вони можуть домовитися про повне припинення трирічної війни, найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

У документі також зазначалося, що нинішнє розташування лінії фронту буде відправною точкою для переговорів щодо території.

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Українські чиновники заявили на початку цього тижня, що вони надіслали план російській стороні до початку переговорів у Стамбулі.

Водночас Україна досі чекає на «меморандум» від російської сторони з викладенням їхніх пропозицій, який так і не був наданий.

Тим не менш, Зеленський заявив у неділю, що направить делегацію своїх посадовців на зустріч з їхніми російськими колегами до Стамбула.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ні Україна, ні її партнери не знають нічого про пропозиції чи повноваження російської делегації на переговорах у Туреччині.

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