"Мирні" заяви Путіна на Алясці: як у Європі відреагували на слова "фюрера"

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Довгоочікуваний саміт на Алясці між американським президентом Дональдом Трампом і диктатором РФ Володимиром Путіним добіг кінця. Після зустрічі “фюрер” зробив кілька заяв, на які європейські політики реагують скептично.

Про це повідомляє видання CNN.

Після саміту на Алясці Путін говорив про нібито власну зацікавленість у припиненні війни. З його слів, що для цього необхідно “усунути” основні причини конфлікту. Ба більше - у традиційній кремлівській манері він наголосив, мовляв, “ситуація в Україні” пов'язана з “фундаментальними загрозами безпеці” РФ.

Реклама

Реакція країн Європи на ці цинічні заяви не забарилася. Зокрема, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне звинуватила Путіна у “черговій маніпуляції та завуальованих погроза”, маючи на увазі те, що російський диктатор застеріг Україну та Європу не “саботувати” прогрес, досягнутий на саміті.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що вітає зусилля президента США Дональда Трампа, але сумнівається в зацікавленості Путіна в угоді.

“Якби Путін серйозно ставився до мирних переговорів, він би не атакував Україну цілий день сьогодні”, - наголосив політик.

Нагадаємо, після саміту на Алясці представники РФ назвали зустріч Путіна і Трампа «дуже хорошою». Зокрема, керівник Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв заявив, що діалог був позитивним, а речник Кремля Дмитро Пєсков каже, мовляв, розмова президентів “дозволяє далі впевнено разом йти шляхом пошуку варіантів врегулювання”.

Реклама

Своєю чергою, Путін зробив цинічну заяву про "дружню, братерську Україну". За його словами, нібито РФ зацікавлена в тому, щоб покласти кінець українському “конфлікту”. “Фюрер” нахабно заявляє, мовляв, Москва нібито зацікавлена у «довгостроковому врегулюванні» конфлікту.