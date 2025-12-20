"Мирної угоди не існує": Зеленський пояснив, чого очікує Україна

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Мирна угода, яка завершить війну в Україні повинна містити чіткі гарантії безпеки від США та європейських партнерів та передбачати автоматичні санкції проти держави-агресорки.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Португалії у Києві.

«Мир кращий, ніж війна, але не будь-якою ціною… Для нас важливий мир справедливий, міцний, щоб не можна було порушити його ще одним бажанням Путіна або ще одного Путіна. Це дуже важливо, щоб були сильні гарантії безпеки, щоб унеможливити навіть думку і фізичну можливість знову прийти до нас з агресією», — сказав він.

За словами Зеленського, поки війна не зупинена і немає реальних гарантій безпеки США та Європи, схвалених на політичному рівні, угоди фактично не існує.

«Угоди сьогодні немає. Вона є, коли вона не тільки на папері, коли вона підписана лідерами, коли війна зупинена», — наголосив він.

Український президент вважає, що угода повинна містити кілька домовленостей, які пояснюватимуть, як саме реагуватимуть американські та європейські партнери у разі нової агресії РФ, передбачатимуть автоматичні санкції за агресію та наявність сильної української армії для стримування агресора.

Нагадаємо, раніше у МЗС Росії заявили, що сторони перебувають «на порозі» дипломатичного вирішення війни в Україні. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков підтвердив готовність Москви укласти мирну угоду, проте знову озвучив ультимативні вимоги.

Державний секретар США Марко Рубіо висловив сподівання, що мирна угода між Росією та Україною може бути укладена ще до закінчення 2025 року. Однак він додав, що Вашингтон не може змусити Україну чи Росію підписати цей документ.