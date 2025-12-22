Мирних домовленостей поки що не буде: командир полку "Ахіллес" пояснив ситуацію

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко / © Facebook-сторінка Юрія Федоренка

Під час війни справжній дипломатичний процес про мир стає реальністю лише у двох випадках: повний розгром і капітуляція одного із супротивників або ж повне виснаження обох армій, коли жодна не може наступати, і лінія фронту завмирає.

Таку думку командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко висловив у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

Військовий назвав умови, за яких можливі дипломатичні переговори про припинення війни.

«Коли можуть бути мирні домовленості? Коли одна сторона втратила спроможність до оборони, інша сторона її завоювала. Це називається капітуляція, але все одно це завершується закріпленням, підписанням певних документів. Або ж ситуація інша: одна сторона не втратила спроможність до оборони, а інша сторона втратила спроможність до ведення активних ударно-штурмових наступальних дій. І тоді війна зупинилася на певних рубежах у зв’язку з неможливістю штурмувати ні одною стороною, ні іншою. Але і одна сторона може оборонятися, і інша може вести позиційну війну, але не наступати. От тоді починають говорити дипломати», — розповів Федоренко.

Він додав, що тоді настають умови для того, аби вирішувати питання війни у політико-дипломатичний спосіб.

На думку командира «Ахіллеса», на сьогодні Україна не втратила спроможності до оборони. Росія ж не втратила спроможності до наступальних дій.

«Що має стати тим зерном, з якого проросте перемовний процес і зупинення бойових дій? Я його не бачу. Тому все, що відбувається з приводу мирних перемовин, націлене на одне — Путін бажає вести бойові дії, наступати по лінії фронту, били вглибину нашої території, тероризувати людей. Противник зараз продовжує наносити удари, штурмувати по лінії бойового зіткнення і під час цього говорити про мирний процес», — розповів Федоренко.

Він переконаний, що президент Росії Володимир Путін діє так задля того, аби уникнути додаткових санкцій проти його держави з боку США та Євросоюзу. А також — щоби Вашингтон не передав Україні ті номенклатури озброєння, які можуть змінити перебіг бойових дій. Наприклад, ракети Tomahawk.

Нагадаємо, українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим та начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим провела у Флориді триденні переговори зі спецпосланцями США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та радниками з Європи. Сторони зосередилися на впровадженні плану з 20 пунктів, підготовці безпекових гарантій від Вашингтона та розробці економічної стратегії відновлення. Пріоритетом зустрічей стало досягнення справедливого миру.